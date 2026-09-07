Plottier: un nuevo proyecto busca multiplicar el Sauce Criollo y devolverlo al territorio.

El Puesto de Plottier inicia el próximo martes 8 de septiembre un taller con todo lo que tenés que saber para sumarte a esta acción por el medio ambiente.

Muchas veces pasa inadvertido a simple vista, pero es una pieza clave de la biodiversidad regional. El Sauce Criollo (Salix humboldtiana), el único sauce nativo de Argentina, será el gran protagonista de una innovadora propuesta de formación y producción en Plottier . A partir de esta primavera, el Centro de Formación Profesional Agropecuario (CFPA) Nº 1 de Plottier impulsará un taller gratuito para aprender a identificarlo y reproducirlo, con el objetivo de devolver esta especie emblemática al territorio.

El próximo martes 8 de septiembre , de 16 a 18 , comenzará el Taller de Reproducción de Sauce Criollo , una capacitaciónque buscará enseñar a identificar y multiplicar esta especie, pero que además será el primer paso de un proyecto más amplio: la creación de una Unidad Didáctico-Productiva permanente destinada a su reproducción y futura recuperación en el territorio.

La propuesta se desarrollará todos los martes en el CFPA Nº 1 de Plottier , ubicado sobre Ruta 22, kilómetro 1232 , y estará a cargo del técnico forestal Julián Basile y la ingeniera agrónoma Gabriela Sotera .

Durante los encuentros, los participantes podrán conocer las características del Sauce Criollo y aprender, fundamentalmente desde la práctica, las distintas etapas de su reproducción.

El programa incluirá una clase teórica, la recolección de estacas, el armado de un estaquero y, finalmente, la observación de la especie en flor y el seguimiento del prendimiento de las estacas. Pero el objetivo del CFPA Nº 1 va más allá de una instancia puntual de capacitación.

De un curso a una Unidad Didáctico-Productiva

A partir de esta experiencia, la institución busca consolidar un Estaquero de Sauce Criollo como Unidad Didáctico-Productiva permanente, un espacio donde la formación y la producción se encuentren.

La propuesta permitirá desarrollar prácticas reales, acompañar el proceso de reproducción de la especie y, progresivamente, contar con nuevas plantas que puedan ser destinadas a futuras acciones de plantación y recuperación.

La idea es que el conocimiento adquirido en cada capacitación no quede solamente en el aula. Conocer, identificar, reproducir, multiplicar, plantar y recuperar son los pasos que sintetizan el espíritu de la iniciativa. Aprender a reconocer una especie nativa, comprender su importancia, adquirir las herramientas para reproducirla y transformar ese conocimiento en nuevas plantas que, en el futuro, puedan regresar al territorio.

De esta manera, el aprendizaje se convierte también en producción y la producción adquiere un propósito ambiental.

El proyecto que comienza a desarrollarse en Plottier cuenta, además, con antecedentes muy pertinentes en la región. En la Patagonia, el INTA desarrolló trabajos de rescate del Sauce Criollo basados precisamente en la identificación de ejemplares, su propagación vegetativa, el cultivo en estaqueros y la posterior utilización de las plantas para enriquecer poblaciones degradadas.

También Río Negro viene desarrollando acciones de reproducción y recuperación de la especie que articulan producción, educación ambiental y participación comunitaria. Durante 2026 se pusieron en marcha jornadas junto a instituciones educativas y acciones de plantación en distintas localidades.

Estas experiencias muestran el potencial que tiene la multiplicación de especies nativas cuando el conocimiento técnico se vincula con la educación, la producción y la participación de la comunidad.

Del CFPA N° 1 de Plottier al territorio

La futura Unidad Didáctico-Productiva del CFPA Nº 1 también tendrá un importante valor demostrativo y comunitario.

La intención es que quienes recorran la institución puedan conocer el estaquero, aprender a identificar el Sauce Criollo y comprender, de manera sencilla y concreta, cómo una estaca puede transformarse en una nueva planta.

Además, la propuesta busca ser un espacio abierto a la participación de escuelas, instituciones, organizaciones, empresas, productores, vecinos y todas aquellas personas interesadas en sumarse a futuras instancias de multiplicación y plantación.

El desafío es que lo que comienza dentro del CFPA pueda proyectarse mucho más allá de sus instalaciones. Que cada capacitación genere conocimiento. Que ese conocimiento permita producir nuevas plantas. Y que esas plantas puedan regresar al territorio.

Esta primavera, el CFPA Nº 1 de Plottier dará el primer paso. "Porque multiplicar Sauce Criollo también es multiplicar conocimiento, conciencia y compromiso con el ambiente", destacaron desde la institución.

Datos del taller

Inicio: martes 8 de septiembre

Horario: de 16 a 18

Lugar: CFPA N.º 1 de Plottier, Ruta 22 km 1232

Capacitadores: Técnico Forestal Julián Basile e Ingeniera Agrónoma Gabriela Sotera