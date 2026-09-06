El mágico rincón de Neuquén que pocos conocen: una capilla de piedra frente al lago Traful

Es un pequeño templo consagrado a la Virgen María. Su arquitectura es sencilla, pero resalta en el marco de un imponente paisaje cordillerano.

Hay lugares donde el paisaje invita a bajar el ritmo. Donde el silencio del bosque, el reflejo de las montañas sobre el agua y una pequeña construcción de piedra parecen formar parte de una misma postal. Villa Traful es uno de ellos.

En el corazón de esta aldea cordillerana, a orillas del lago Traful, se encuentra la Capilla Nuestra Señora de Traful, un pequeño templo que forma parte del Camino de la Fe Neuquino , una propuesta turística y cultural que recorre más de 800 kilómetros de la provincia, uniendo capillas, iglesias, monumentos, santuarios y sitios vinculados con la historia y las distintas expresiones de la fe.

La capilla invita a una pausa. Su arquitectura sencilla, con muros de piedra, techo a dos aguas y un pequeño campanario, se integra naturalmente al paisaje. No necesita grandes dimensiones para transmitir su esencia: alcanza con acercarse, contemplar su entorno y dejar que el silencio del lugar haga el resto.

Para quienes recorren la Ruta de los Siete Lagos, la visita puede ser una manera diferente de conocer este destino. Una oportunidad para sumar al viaje una experiencia espiritual y cultural, pero también para descubrir todo aquello que convierte a Villa Traful en uno de los rincones más singulares de la Patagonia neuquina.

El Camino de la Fe propone recorrer Neuquén de norte a sur a través de sus historias y sus paisajes, poniendo en valor el patrimonio religioso y cultural de distintas comunidades y permitiendo descubrir cómo las expresiones de fe se entrelazan con la identidad.

El recorrido

En el norte neuquino, el recorrido encuentra la devoción a la Virgen de Lourdes en Ailinco y la tradicional peregrinación a San Sebastián en Las Ovejas. Chos Malal suma el recorrido hacia la Virgen María Auxiliadora y el cerro de la Cruz. Huinganco se incorpora con una representación del Sagrado Corazón de Jesús, mientras que Cutral Co aporta su Vía Crucis y las esculturas de Cristo y La Última Cena.

Hacia el sur, Junín de los Andes constituye uno de los grandes referentes del turismo religioso provincial, con el Vía Christi, el Cristo Luz y los sitios vinculados con los beatos Ceferino Namuncurá y Laura Vicuña. En San Ignacio, el santuario dedicado a Ceferino, con forma de kultrum, expresa además el encuentro entre la tradición católica y la identidad mapuche.

En Villa La Angostura, la referencia a la antigua Misión Nahuel Huapi recupera la historia de la presencia jesuita en la región.

Experiencia diferente

Y en ese entramado, Villa Traful ofrece una experiencia diferente: una capilla pequeña, rodeada de naturaleza, donde la espiritualidad se vive en estrecho contacto con el paisaje.

Visitar la Capilla Nuestra Señora de Traful puede ser apenas el comienzo de una experiencia más amplia. El destino invita a caminar sus senderos, recorrer sus bosques nativos, contemplar el lago desde sus miradores o aventurarse en algunas de las actividades que ofrece el destino. El trekking, el senderismo, las cabalgatas, el ciclismo, la pesca deportiva y las excursiones lacustres permiten descubrir diferentes facetas de este territorio cordillerano.

En el verano, el lago adquiere especial protagonismo. Sus aguas cristalinas son escenario de actividades náuticas, jornadas de playa, pesca y excursiones que permiten internarse en uno de los paisajes más reconocidos de la región.

Entre las experiencias más particulares se encuentra el Bosque Sumergido, uno de los atractivos naturales más singulares de Villa Traful. Los troncos que permanecen bajo las aguas del lago pueden observarse durante las excursiones lacustres, en una postal que combina la fuerza de la naturaleza con la historia geológica del lugar.

También hay tiempo para disfrutar de los sabores de la Patagonia. La gastronomía regional, los productos locales y las propuestas de alojamiento completan una experiencia pensada para quedarse más de un día y recorrer el destino sin apuro.

No necesita nada

Villa Traful tiene una característica que la diferencia: no necesita grandes escenarios artificiales para sorprender. El paisaje es protagonista.

La localidad, ubicada en el departamento Los Lagos y dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, está integrada al corredor turístico de la Ruta de los Siete Lagos y la Región de los Lagos del Sur, que articula destinos cordilleranos de la Patagonia.

Su historia también forma parte del viaje. La localidad fue establecida el 30 de noviembre de 1936, en tiempos de la Administración de Parques Nacionales, y con el paso de las décadas fue consolidando una identidad profundamente ligada al bosque, al lago y a las actividades vinculadas con la naturaleza.

Hoy, ese espíritu continúa presente. Traful propone caminar, observar, respirar y descubrir. Es un destino donde el viaje no se mide en kilómetros recorridos, sino también en los momentos que quedan en la memoria: una caminata entre árboles, una tarde junto al lago, una excursión por sus aguas o el silencio compartido frente a una pequeña capilla.

La Capilla Nuestra Señora de Villa Traful representa así una de las tantas puertas de entrada al Camino de la Fe Neuquino. Un recorrido que permite descubrir la provincia desde otra perspectiva, poniendo en diálogo espiritualidad, patrimonio, historia, naturaleza e identidad.

Para los peregrinos y visitantes que buscan una experiencia religiosa, el templo ofrece un espacio de oración y contemplación. Para quienes viajan atraídos por los paisajes, es una oportunidad para conocer una expresión de la cultura local y sumar una nueva dimensión al recorrido. Porque en Villa Traful la fe no está separada del paisaje. Está allí, entre las piedras de una capilla, en el silencio del bosque y frente a la inmensidad del lago.

Y quizás ese sea uno de los mayores encantos de este rincón de Neuquén: llegar por un camino, detenerse ante una pequeña capilla y descubrir que, después de la pausa, todavía queda mucho por recorrer.