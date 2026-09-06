Durante décadas, una historia vinculó este rincón de Villa La Angostura con Walt Disney y la película Bambi. Aunque no existen registros que permitan comprobar aquella relación, recorrer el bosque ayuda a entender por qué la leyenda todavía sobrevive.

El bosque de Villa La Angostura que inspiró a Disney: la historia que todavía sorprende de Bambi.

No solo es un lugar. Es un lugar de historias. Lugares donde lo que vemos parece tan improbable que la imaginación termina completando aquello que la naturaleza empezó. El Bosque de Arrayanes , en Villa La Angostura , es uno de ellos.

Entre troncos color canela, senderos que avanzan bajo las ramas y una luz que cambia a medida que atraviesa el follaje, desde hace décadas circula una historia: Walt Disney habría encontrado en este rincón de la Patagonia parte de la inspiración para crear el universo de Bambi.

La versión pasó de generación en generación, acompañó relatos de pobladores y guías y terminó incorporándose al imaginario turístico de Villa La Angostura . Incluso una pequeña construcción de madera ubicada entre los árboles comenzó a ser conocida popularmente por muchos visitantes como la “ Casita de Disney ”.

La historia tiene todos los ingredientes necesarios para sobrevivir. Lo único que falta es la certeza. No existen registros históricos que permitan confirmar que Walt Disney haya recorrido personalmente este bosque ni que los paisajes de Quetrihué hayan servido de inspiración para la película. Pero basta caminar entre los arrayanes para comprender por qué alguien, alguna vez, pudo imaginarlo.

Cuando el paisaje se parece a la fantasía

El sendero se interna entre árboles de formas irregulares. La corteza lisa adquiere tonos canela, rojizos y anaranjados; la humedad modifica los colores; las aves aparecen entre las ramas y, cuando el sol logra atravesar el follaje, algunos sectores del bosque parecen iluminados desde adentro. El protagonista de este escenario es el arrayán (Luma apiculata), una especie nativa de los bosques templados de la Patagonia.

Puede encontrarse en diferentes puntos de los bosques andino-patagónicos, pero en la península de Quetrihué presenta una concentración y un porte que convierten al lugar en un paisaje excepcional. Su característica corteza se desprende en pequeñas placas y deja sectores más claros sobre el tronco, generando las tonalidades que distinguen inmediatamente a estos árboles.

Allí, rodeados por el Nahuel Huapi y por los ambientes húmedos de la península, los arrayanes conviven con otras especies del bosque andino y forman parte de un ecosistema mucho más amplio.

El camino también forma parte de la experiencia

Llegar al bosque ofrece, además, dos maneras diferentes de descubrir este sector de Villa La Angostura.

Una alternativa es hacerlo por tierra, recorriendo el sendero que atraviesa la península de Quetrihué. El trayecto permite internarse progresivamente en diferentes ambientes naturales y convierte al camino en parte de la experiencia. Puede realizarse mediante trekking o mountain bike, de acuerdo con las condiciones y modalidades habilitadas.

La otra posibilidad es llegar navegando por el lago Nahuel Huapi. Desde el agua, la perspectiva cambia: la cordillera, las costas boscosas y la península aparecen como parte de un mismo paisaje. También es posible combinar ambas experiencias, realizando un trayecto por tierra y otro por agua, según los servicios disponibles y las condiciones de la jornada.

Un cuento que necesita ser cuidado

La singularidad del Bosque de Arrayanes también explica por qué su conservación resulta fundamental.

Recorrer los senderos habilitados, respetar la cartelería, no extraer elementos naturales, regresar con los residuos y evitar cualquier intervención sobre la flora y la fauna son parte de una visita responsable. Porque quizás el verdadero valor de aquella vieja historia sobre Disney no esté en demostrar si ocurrió o no. Está en otra parte.

En que generaciones de visitantes hayan encontrado este paisaje tan particular que necesitaron compararlo con un mundo de fantasía para poder describirlo.

Disney pudo no haber estado en Quetrihué. El bosque, en cambio, sigue allí: con sus troncos color canela, sus luces y sus sombras, demostrando que la Patagonia no necesita de la ficción para parecer salida de un cuento.

Cómo llegar al Bosuqe de Arrayanes

Villa La Angostura se encuentra a unos 470 kilómetros de Neuquén capital, y se accede por las rutas nacionales 22 y 237 y la Ruta Nacional 40. Desde la localidad se puede llegar al Bosque de Arrayanes por el sendero que parte desde la zona de Bahía Mansa o mediante excursiones lacustres por el lago Nahuel Huapi.

Antes de viajar se recomienda consultar el estado de las rutas y las condiciones meteorológicas, especialmente durante los meses de invierno y primavera, y verificar las condiciones de acceso al sendero y los servicios de navegación.