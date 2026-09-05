Videos escalofriantes: dos muertos y 81 heridos por dos tremendas explosiones en una base militar de Bolivia

Ocurrió durante la noche del viernes en un regimiento de Viacha, cerca de La Paz. Hay siete personas desaparecidas y varios edificios resultaron dañados.

Dos muertos, heridos y desaparecidos por dos explosiones en una base militar de Bolivia.

Dos personas murieron y otras 81 resultaron heridas tras dos fuertes explosiones registradas durante la noche del viernes en un depósito militar de la localidad de Viacha, ubicada a unos 35 kilómetros de La Paz, Bolivia. Además, siete personas permanecen desaparecidas y se desplegó un operativo de búsqueda entre los escombros.

"Lamentablemente dos personas fallecieron", confirmó el coronel Roger Roca, subcomandante de la Policía Andina. Las detonaciones se produjeron en instalaciones del Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada "Bolívar", donde también funcionaba un centro de almacenamiento de elementos pirotécnicos.

Según informó el Ministerio de Defensa boliviano, el origen del estallido todavía es investigado. El ministro de Defensa explicó que la primera explosión habría involucrado pólvora negra correspondiente al material pirotécnico almacenado en el lugar.

"Posteriormente se produjo una segunda detonación de mucho mayor magnitud, cuya causa aún está bajo estudio", detalló el funcionario.

Los heridos fueron evacuados y trasladados a distintos centros médicos de la zona para recibir atención. De acuerdo con las primeras reconstrucciones policiales, la mayoría de las personas afectadas serían militares, mientras que entre los heridos también hay seis civiles.

Daños y operativo de rescate

Las explosiones provocaron daños en viviendas y edificios ubicados en los alrededores del regimiento, además de afectar parte de la infraestructura militar. Tras las detonaciones también se originó un foco de incendio que fue controlado rápidamente por los equipos de emergencia.

Los comandos departamentales de La Paz y El Alto se trasladaron hasta el lugar para controlar la situación y participar del operativo de búsqueda y rescate. Una vez extinguido el fuego, los rescatistas comenzaron a revisar los escombros en busca de las personas que permanecen desaparecidas.

El despliegue se realizó en medio de importantes daños materiales y de la presencia de vecinos que se acercaron a la zona para conocer lo ocurrido.

El mensaje del presidente de Bolivia

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y a las personas afectadas por las explosiones.

"Expreso mi más profunda solidaridad con las familias de las personas fallecidas, con quienes resultaron heridas y con todos los vecinos afectados por las explosiones registradas en instalaciones del Regimiento Bolívar, en el municipio de Viacha", publicó el mandatario en su cuenta de X.

Expreso mi más profunda solidaridad con las familias de las personas fallecidas, con quienes resultaron heridas y con todos los vecinos afectados por las explosiones registradas en instalaciones del Regimiento Bolívar, en el municipio de Viacha.

En momentos como este, la… — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) September 5, 2026

Paz Pereira también ordenó una investigación sobre el episodio. "He instruido que se realice una investigación minuciosa, técnica y transparente sobre lo sucedido", señaló.

"Debemos establecer con absoluta claridad las causas de este hecho, verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y determinar las responsabilidades que correspondan", agregó.

Las imágenes de las explosiones

El episodio fue registrado por distintos vecinos de Viacha y las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. En las filmaciones se observan columnas de humo, restos de la infraestructura dañada y personas que permanecían en las inmediaciones mientras se escuchaban gritos en medio de la confusión generada por las detonaciones.

Las autoridades continúan con las tareas de rescate y la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjeron las dos explosiones.