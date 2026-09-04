Residentes y turistas puedan seguir disfrutando de la montaña, el esquí y el snowboard durante todo el mes.

La temporada de invierno en Chapelco continúa hasta el 30 de septiembre

Luego de dos meses en los que visitantes de distintos puntos del país y del extranjero disfrutaron de la montaña, septiembre ofrece una nueva oportunidad para quienes todavía no visitaron Chapelco . Con pistas y medios habilitados, el Centro de Esquí invita a disfrutar de la nieve, el esquí y el snowboard y a vivir una jornada inolvidable en la montaña, rodeados por el paisaje cordillerano y con todos los servicios de un centro de esquí totalmente renovado.

Entre sus principales novedades se encuentra la nueva telecabina , que une la Base con la cota 1.600 en apenas cinco minutos. También está disponible el rental de la base, que cuenta con más de 2.000 equipos nuevos de esquí y snowboard para que, quienes llegan a Chapelco, puedan alquilar su equipamiento directamente en la base y comenzar su jornada en la montaña.

A esto se suman los Smart Lockers , que permiten guardar las pertenencias personales en la estación 1.600 y los equipos de esquí y snowboard en la estación 1.200, con opciones para almacenar dos o cuatro equipos.

Chapelco cuenta además con un estacionamiento totalmente pavimentado con capacidad para más de 700 vehículos y con una amplia propuesta gastronómica distribuida en los distintos sectores y cotas de la montaña.

Durante septiembre también continúa la posibilidad de tomar clases de esquí y snowboard en la Escuela de Chapelco, con instructores certificados por AADIDESS, tanto para quienes buscan iniciarse como para quienes buscan perfeccionar su técnica.

Para quienes quieran disfrutar de la montaña durante septiembre, Chapelco ofrece tarifas diferenciales para residentes de Neuquén y Río Negro, con un pase de $120.000, mientras que para turistas el valor es de $160.000.

En ambos casos existe la posibilidad de abonar en cuotas con todos los bancos. Los pases y toda la información sobre tarifas, servicios, medios y pistas habilitadas pueden consultarse en cerrochapelco.com.ar.