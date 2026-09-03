Una jubilada de Neuquén protagonizó un terrible episodio en la Costa Atlántica

En diálogo con un medio marplatense la neuquina contó la experiencia que atraviesa luego del incendio en una casa.

Una vecina de Neuquén que se mudó hace pocos meses a la ciudad costera de Mar del Plata protagonizó un terrible episodio luego de que un incendio se desatara en una vivienda ubicada a pocos metros de su nuevo hogar.

Tras el siniestro, la mujer habló con un medio local, expresó su preocupación por la inseguridad y reveló que analiza regresar a la provincia.

La protagonista es Patricia , una neuquina que después de jubilarse decidió iniciar una nueva etapa de su vida en la Costa Atlántica junto a su hijo , quien estudia en Mar del Plata. Sin embargo, aseguró que desde su llegada quedó sorprendida por los hechos delictivos y las situaciones de inseguridad que, según relató, ocurren en el sector donde vive.

Su testimonio se conoció después del incendio de un chalet ubicado en la zona de Gascón y San Luis, a pocos metros de una escuela. Según informaron medios marplatenses, se trata de una propiedad abandonada que acumula denuncias de vecinos por reiteradas intrusiones y que ya habría sufrido otros incendios.

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El relato de Patricia: “Angustia realmente”

En diálogo con Canal 8 de Mar del Plata, Patricia contó que eligió la ciudad balnearia como destino para disfrutar de su jubilación mientras su hijo avanzaba con sus estudios universitarios.

“Si yo hubiera sabido que estaba en este nivel de riesgo la ciudad, no venía”, aseguró la mujer.

La decisión de mudarse había nacido como un proyecto familiar. “Nosotros somos de Neuquén, nos mudamos con mi hijo, me jubilé, dije: ‘Uy, qué buen plan, él estudia, yo me jubilo, voy a vivir a un lugar donde siempre quise’”, recordó.

Sin embargo, ahora Patricia aseguró que “por la inseguridad” analiza regresar a Neuquén. “Estoy evaluando levantar mudanza, dejar el alquiler, todo lo que hicimos, esperar que mi hijo termine el año universitario y volvernos porque angustia realmente”, manifestó. “Tampoco me da irme y dejar a mi hijo solo viviendo acá porque me da mucho miedo”, agregó.

“Es lamentable porque hay un montón de posibilidades y cosas hermosas para hacer acá, pero la verdad que no, que no están las posibilidades, se están terminando”, agregó. “Es lamentable porque hay un montón de posibilidades y cosas hermosas para hacer acá, pero la verdad que no, que no están las posibilidades, se están terminando”, agregó.

Cómo fue el incendio que desató el amor

El episodio ocurrió en un tradicional chalet de piedra ubicado en Gascón y San Luis, donde se desató un importante incendio que obligó a desplegar varias dotaciones de bomberos.

Según informó el sitio Ahora Mar del Plata, las llamas generaron preocupación porque amenazaban con extenderse hacia las propiedades cercanas. Los bomberos trabajaron desde distintos sectores del inmueble y lograron controlar el incendio después de casi una hora.

Patricia vive precisamente detrás de esa propiedad y explicó que la casa "nos preocupa, yo vivo acá atrás y nos preocupa que se pase el fuego para los departamentos”, sostuvo.

“No solo es la inseguridad, ahora también es el miedo de que se prenda fuego durante la noche mientras estamos durmiendo; o sea, es un nivel de angustia”, expresó la neuquina.

Gentileza: Ahora Mar del Plata

Los vecinos aseguran que no es la primera vez que el chalet se incendia y relacionan los episodios con el ingreso permanente de personas ajenas a la propiedad. Sostienen que se trataría de una vivienda con una herencia vacante y que habría quedado en manos del Estado provincial hasta que se defina su destino.

Mientras tanto, denuncian reiteradas intrusiones y diferentes situaciones problemáticas.

Una vecina lindera aseguró a Canal 8 que hace casi ocho años que el inmueble no tiene un propietario conocido y que el primer incendio ocurrió hace unos seis años. “Este es el cuarto”, afirmó.

“Hay drogas, hay prostitución”, denunció la mujer. “Hay drogas, hay prostitución”, denunció la mujer.

Desde el Cuartel de Bomberos Centro informaron que la planta alta sufrió una afectación del 100%, mientras que en la planta baja fueron alcanzados los dos ambientes ubicados en el frente, correspondientes a la cocina-comedor y una habitación. También se constató la pérdida total de la cubierta.

Pese a la magnitud del siniestro, no se registraron personas heridas ni afectadas en su salud. Ahora se aguarda el trabajo de los peritos para establecer qué originó las llamas.