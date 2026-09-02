Se palpita la Copa Davis en Neuquén: el gobierno realiza las últimas refacciones en el Ruca Che

La expectativa por la llegada de la Copa Davis a la provincia de Neuquén llega a su punto máximo. Los próximos 19 y 20 de septiembre , el Estadio Ruca Che albergará la serie en la que el equipo argentino de tenis enfrentará a su par de Turquía, en un acontecimiento deportivo que ya generó un impacto total: las entradas puestas a la venta se agotaron en cuestión de horas.

Para cumplir con las rigurosas exigencias operativas y técnicas de una competencia de nivel internacional, la provincia lleva adelante un plan de obras de infraestructura y acondicionamiento en el predio. Las tareas incluyen el asfaltado de un nuevo sector de estacionamiento con capacidad para 370 vehículos , la remodelación completa de baños y vestuarios, el recambio de carpinterías, la construcción de veredas, trabajos de pintura y obras de acceso.

En diálogo con Canal 7, la ministra de Juventud, Deporte y Cultura, Josefina Codermatz , destacó el alcance de los trabajos que se están ejecutando en el recinto. "El Ruca Che está en obra, lo estamos preparando para que quede a punto para la Copa Davis. Estamos encarando un montón de obras para que quede capacidad instalada más allá de este evento y el estadio quede cada día más lindo, como se viene trabajando desde el inicio de la gestión", señaló.

La funcionaria repasó las mejoras estructurales que se le han realizado al recinto en los últimos meses —como la renovación del piso de parqué— y remarcó que este torneo "vino a coronar al estadio con las obras finales para que quede un espacio de gran categoría en la Patagonia". Asimismo, confirmó que los trabajos ya se encuentran en su etapa de cierre: "Quedan los toques finales, estamos con las veredas, la entrada y un par de detalles que van a sorprender a todos".

El Ruca Che fue inaugurado hace 30 años y el año pasado tuvo una fuerte remodelación. Claudio Espinoza

Una superficie importada y la proyección turística

Uno de los aspectos técnicos más sobresalientes de la serie será la instalación del campo de juego. Según detalló Codermatz, se montará una superficie sintética de cancha rápida importada desde España a través de la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

"Es un piso, una alfombra que requiere cierta cantidad de manos de pintura para que cumpla con las condiciones específicas de pique y rapidez exigidas. La AAT se encarga del montaje y está trabajando a la par con nosotros para que todo salga a la perfección", explicó la ministra sobre la logística previa al inicio de los partidos.

Por su parte, la ministra de Turismo, Leticia Esteves, resaltó el impacto económico y la proyección internacional que representa albergar una fecha de un de los certámenes de tenis más antiguos del mundo.

"Este evento tan importante nos consolida como destino para el deporte y nos pone en la agenda internacional; todo el mundo va a estar hablando de Neuquén ese fin de semana. Como las entradas se agotaron en muy poco tiempo, vamos a tener a muchísima gente visitando la capital provincial", concluyó Esteves.