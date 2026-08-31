Mariano Navone, el otro argentino que eliminó a Novak Djokovic y vendrá a Neuquén para la Copa Davis

El jugador ubicado en el puesto 48° del ranking ATP venció al serbio (5°), que había caído ante Thiago Tirante, en una batalla de cuatro horas y media. La emoción de Navone y la tristeza de Novak por problemas físicos.

Para Navone , un sueño hecho realidad entendiendo que venció al "GOAT (más grande de todos los tiempos) de este deporte". Hay un dato que hace aún más histórica a la victoria conseguida: se trata de la primera derrota del serbio en una ronda inicial de US Open en su 19 participaciones.

En medio de la felicidad del argentino por la victoria alcanzada, Novak vivió un encuentro para el olvido debido a un "problema serio" que atraviesa y le complicó la jornada. A su vez, el exnúmero 1 reveló que se trata de una dolencia que "arrastra prácticamente todos los partidos".

Mariano Navone defeats 24-time Grand Slam Champion Novak Djokovic in five sets. pic.twitter.com/BE8Dn3qC8j — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2026

La emoción de Navone por vencer a su ídolo

"Yo no estoy acostumbrado, pero lo soñaba muchísimo. Hoy fui parte de algo bastante histórico. El tenis es así, la semana pasada fue una mierda y de repente da la vuelta", contó el jugador que actualmente ocupa el ranking 49° del mundo.

Sobre el partido, reveló: "Fue un partido duro, una batalla. Jugar contra Novak por primera vez en el escenario más grande que tenemos en el mundo del tenis... Es una locura. Él nunca había perdido en primera ronda".

"Novak es el GOAT (más grande de todos los tiempos) de este deporte. Y yo le gané en el US Open, en la Arthur Ashe, en sesión nocturna. Es uno de los mejores momentos que he tenido seguro en el tenis", dijo con fuertes elogios para su rival.

El dolor de Novak Djokovic tras la derrota por su estado físico

“Fue una sensación horrible en la cancha. Es algo que, por desgracia, vengo arrastrando prácticamente en cada partido de este año. Vomitar, devolver, es un problema serio”, soltó.

A su vez, insistió sobre sus sensaciones: “Tuve un break de ventaja en el cuarto set, pero sufrí durante todo el partido desde el cuarto juego. Todo mi cuerpo empieza a venirse abajo con calambres. Al final, la espalda y el hombro no dieron más”.

Entre las preguntas, le recordaron que mantenía una racha desde 2005 sin caer en un debut en Flushing Meadows. Pero esto fue simplemente un recuerdo que quedó en segundo plano por su presente: “Sí, es un buen récord, pero no estoy pensando demasiado en eso. Acabo de salir de la cancha y todavía estoy intentando gestionar mi cuerpo. El presente es el presente”.

Sin embargo, destacó el juego de Navone: “No quiero restarle mérito a su victoria. Felicitaciones para él. Es un buen chico y un gran luchador, pero la verdad es que no disfruté para nada el partido”.

“Estoy tratando de averiguar lo que está pasando, intentando afrontar realmente lo que sucede y ver hasta dónde puedo llegar así”, concluyó, poniendo en duda su continuidad en el tenis.

Thiago Tirante también hizo historia hace días eliminando a Novak de Cincinnati: vendrá a Neuquén

Thiago Tirante protagonizó uno de los triunfos más importantes de su carrera al derrotar a Novak Djokovic en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati.

El argentino, ubicado en el puesto 50 del ranking ATP, reaccionó después de perder el primer set y se impuso por 2-6, 6-4 y 6-4 ante el serbio, número 5 del mundo y máximo ganador histórico de Grand Slams, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

¡TIRANTAZO EN CINCINNATI! TIRANTE ELIMINÓ A DJOKOVIC EN SU DEBUT.



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“Es el triunfo más importante de mi carrera”, reconoció luego durante la transmisión oficial. También destacó el trabajo realizado junto a su equipo para sobreponerse al escenario y al rival que tenía enfrente: “Fue difícil manejar bien los nervios jugando en la cancha central ante una leyenda como Novak. Me ayudó mi equipo para seguir empujando en los momentos difíciles”.

El argentino, de 25 años, atraviesa además una temporada de crecimiento después de haber terminado 2025 fuera del Top 100. Durante este año alcanzó los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro, las semifinales del ATP 250 de Houston y los cuartos de final del ATP 250 de Bastad.

En Cincinnati, antes de enfrentar a Djokovic, había superado al británico Jan Choinski en una batalla de casi tres horas que terminó después de tres tie-breaks.