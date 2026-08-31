La final del Mundial 2026 y la muerte de su padre, factores decisivos en la despedida de Messi de la selección

El capitán argentino dejó de ser jugador del combinado nacional a los 39 años y después de ganar todo.

El 19 de julio quedará marcado en la historia de la selección argentina, no solo por haber sido la fecha de la final del Mundial 2026 , sino también por ser el último partido de Lionel Messi con la casaca argentina. Este lunes, pasado el mediodía, el capitán puso fin a un ciclo de más de 20 años con la selección mayor.

A los 39 años, el capitán le puso punto final a una etapa histórica, marcada por títulos, derrotas, récords y una relación con el equipo nacional que atravesó prácticamente toda su carrera.

La decisión, sin embargo, no apareció de un día para el otro. La final del Mundial 2026 ante España fue el primer momento determinante . Argentina perdió 1-0 en el tiempo suplementario y Messi terminó el partido visiblemente afectado. Dos días después de aquella derrota, el futbolista ya había escrito las palabras con las que pensaba anunciar su despedida.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección...”, escribió Messi en el mensaje que finalmente hizo público este lunes.

Aquella final no solamente significó quedarse nuevamente a las puertas de un título. Para Messi representó también el cierre de un ciclo deportivo que ya venía madurando. Después de conquistar la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, el rosarino había llegado a Estados Unidos 2026 con la ilusión de volver a competir por el máximo trofeo.

Pero hubo otro factor que terminó siendo determinante y que excedió por completo al fútbol: la salud de su padre, Jorge Messi.

Durante el Mundial, Lionel había contado que su papá atravesaba un delicado momento de salud. Incluso explicó que una de sus grandes motivaciones era llegar hasta el final del torneo para darle tiempo a recuperarse y permitirle viajar para verlo jugar. Jorge finalmente no pudo acompañarlo en la Copa del Mundo y falleció el 8 de agosto, a los 68 años.

En la carta que publicó después de su muerte, Messi dejó una frase que anticipaba las dudas sobre su futuro: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”.

La pérdida de Jorge tuvo un peso enorme porque su padre fue mucho más que un acompañante. Estuvo junto a Lionel desde sus primeros pasos, lo acompañó durante su formación y tuvo un papel fundamental en su llegada a Barcelona y en el desarrollo de su carrera profesional.

Por eso, la decisión anunciada este lunes adquiere otra dimensión. Messi ya había decidido despedirse después de la final, pero la muerte de su padre terminó de convencerlo. Él mismo lo confirmó al hacer público el mensaje que había escrito en julio: “Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.

El capitán también dejó en claro que no se va por falta de cariño hacia la Selección. Todo lo contrario. “Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección”, escribió, antes de reconocer que siente que ya no tiene más para ofrecer y que llegó el momento de darle lugar a las nuevas generaciones.

Así termina una historia que tuvo de todo: frustraciones, críticas, lágrimas y, finalmente, los títulos que durante tantos años parecieron imposibles. Messi se despide de la Selección como campeón del mundo y bicampeón de América, pero también como el futbolista que convirtió su vínculo con la camiseta argentina en una parte inseparable de su vida.

Ahora comenzará una etapa diferente. El número 10 ya no estará dentro de la cancha defendiendo a la Argentina, pero prometió seguir acompañando desde afuera: “Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”.