Nicolás Maduro reapareció en las redes sociales: las primeras fotos de su estadía en la cárcel

El expresidente de Venezuela publocó imágenes en su cuenta de X desde el centro de detención en el que está alojada. El mensaje de a sus nietos.

Nicolás Maduro fue capturado en Venezuela y actualmente continúa preso en Estados Unidos, junto a su esposa.

Nicolás Maduro volvió a aparecer en las redes sociales y publicó las primeras imágenes de su estadía en prisión .

El expresidente venezolano se encuentra detenido desde el 3 de enero en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC) , en Nueva York, Estados Unidos, tras ser capturado en Venezuela durante una operación militar estadounidense.

En las fotos se lo observa vestido con ropa deportiva gris, con buzo, jogging y zapatillas , mientras realiza el característico gesto de los dedos en “V” .

El mensaje de Nicolás Maduro

El expresidente de Venezuela escribió: “Pequeño regalo de amor y esperanza. Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”.

Pequeño regalo de amor y esperanza



Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama. pic.twitter.com/Z6u3130arn — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026

Maduro publicó además: “Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición”.

La situación judicial de Nicolás Maduro

El expresidente de Venezuela se enfrenta a cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, en un juicio que empezará el 1° de junio de 2027. Mientras que su esposa, Cilia Flores, que también está presa en el país norteamericano, está acusada de delitos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas.

Donald Trump anunció un pacto con Venezuela que duplicará las reservas de petróleo de Estados Unidos

Las fotos y mensajes que publicó Maduro, que datan del 25 de junio, se difundieron luego del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un acuerdo petrolero con Venezuela que, según aseguró, le permitirá a Washington obtener elcontrol mayoritario de más de 65.000 millones de barrilesde reservas probadas de crudo de ese país.

El mandatario comunicó la noticia a través de su plataforma Truth Social, donde calificó el entendimiento como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y dijo que la operación no tendrá costos para los contribuyentes estadounidenses.

La postura de Delcy Rodríguez

Mientras tanto, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que el país caribeño mantendrá “la propiedad y la soberanía” de sus recursos petroleros, durante un discurso transmitido por la televisión estatal. “Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos. Queremos ser una potencia energética, gran productora de petróleo, un exportador importante de gas y gran desarrollo petroquímico”, afirmó.

Delcy Rodríguez fue categórica a la hora de responderle a Donld Trump.

El anuncio supone un nuevo capítulo en la relación entre Washington y Caracas y vuelve a colocar a las reservas energéticas venezolanas en el centro de la estrategia estadounidense. Venezuela cuenta con una de las mayores concentraciones de petróleo del planeta, por lo que cualquier cambio en las condiciones de explotación, producción o comercialización de su crudo puede tener repercusiones en el mercado energético internacional.

La definición de Rodríguez también llega en un contexto de fuerte atención sobre el futuro de la industria petrolera venezolana. Las decisiones que adopte el nuevo gobierno podrían determinar el rumbo de las inversiones, las exportaciones y los acuerdos con empresas extranjeras durante los próximos meses.