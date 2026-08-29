Encontraron un enorme y peligroso proyectil de artillería y la policía tuvo que destruirlo

El artefacto calibre 105 milímetros fue hallado en un sector rural. El personal especializado del GEOP lo neutralizó con una detonación controlada.

El personal del Grupo Especial de Operaciones Policiales ( GEOP ) de Junín de los Andes intervino este viernes 28 de agosto en una operación de destrucción controlada de un proyectil de artillería que fue hallado en un sector rural de la localidad. El artefacto tenía espoleta y era potencialmente peligroso para la comunidad.

Tras recibir el aviso, los efectivos especializados se dirigieron hasta el lugar y constataron la presencia de un proyectil de artillería calibre 105 milímetros con espoleta.

El hecho de que el proyectil conservara la espoleta representaba que todavía tenía su mecanismo de activación , es decir el mecanismo que inicia la detonación o el disparo. Por ello, los agentes establecieron medidas de seguridad necesarias para retirarlo de la zona.

Los efectivos removieron y trasladaron al artefacto hacia un sector seguro, justamente a un área amplia para llevar adelante la destrucción del proyectil. En el operativo también intervino el personal de la Comisaría Nº25 de Junín de los Andes para efectuar la correspondiente constatación del lugar.

Los efectivos de la División de Criminalística llevaron adelante las diligencias correspondientes y realizaron un relevamiento fotográfico de la escena.

El GEOP llevó adelante la destrucción del proyectil

Posteriormente, un Técnico en Artefactos Explosivos del GEOP acudió al lugar y efectuó la destrucción del proyectil mediante una detonación controlada. Esta acción se realiza en un sector de grandes dimensiones, para evitar riesgos.

Una vez finalizada la tarea, los efectivos realizaron un rastrillaje e inspección del área para verificar las condiciones del lugar. Durante esa revisión, los agentes constataron la destrucción total del artefacto y solamente localizaron restos del proyectil.

La intervención permitió neutralizar de forma segura un elemento potencialmente peligroso, evitando riesgos para la comunidad de Junín de los Andes y para los animales de la zona, ya que su hallazgo se produjo en un campo de la localidad.