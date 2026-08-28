Facundo Jones Huala sigue preso, pero se acerca una definición sobre su situación

Durante una audiencia en Bariloche, la fiscalía reclamó la prórroga de la preventiva. También hizo mención sobre una novedad en la causa penal.

La situación procesal de Facundo Jones Huala está muy cerca de definirse.

Una de las causas de la justicia federal de la región patagónica que es seguida con más atención tiene relación con Francisco Facundo Jones Huala , quien ha protagonizado reiterados incidentes en la zona cordillerana. En la actualidad, permanece preso a la espera de que se defina su situación procesal.

La investigación que involucra a Jones Huala está encabezada por la fiscalía federal de la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche mientras que la fiscalía de Estado de Río Negro es parte querellante.

En el cierre de esta semana, volvió a discutirse la medida cautelar que cumple el polémico integrante de la comunidad mapuche. Entre otros reclamos que protagonizó en el presente año, sobresalió una huelga de hambre que se extendió por varias semanas.

Jones Huala enfrenta una acusación grave por varios delitos como intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal.

La causa en contra del imputado se encamina al juicio oral y desde la fiscalía descentralizada barilochense anticiparon que, si es declarado responsable, la pena podría llegar a los 20 años de cárcel.

Prórroga de la prisión preventiva

En la última audiencia, que se desarrolló este viernes, la fiscalía requirió que Jones Huala permanezca preso hasta finales de noviembre del presente año. Como en otras oportunidades, la parte acusadora hizo referencia a los riesgos procesales ante la posibilidad de que el imputado sea excarcelado.

Asimismo, hizo referencia a que en el juicio el pedido de castigo va a superar seguramente los 5 años porque el detenido cuenta con antecedentes y va a ser declarado reincidente si lo declaran responsable penal.

En cuanto a los tiempos, la fiscalía recordó que tienen un plazo de investigación de dos años debido a que se trata de una causa compleja.

La propuesta del MPF

Por último, como novedad, el Ministerio Público Fiscal (MPF) reveló que hizo un ofrecimiento a la defensa particular de un acuerdo pleno. Destacó que la propuesta está bajo análisis de los representantes legales de Jones Huala.

A su turno, la querella adhirió a los planteos del MPF.

Facundo Jones Huala, extraditado a Chile.

La defensa se opuso a los argumentos de la fiscalía en relación a los riesgos procesales y remarcó que su representado todavía no ha sido condenado en la presente causa. En forma paralela, planteó que no podría interferir en el rumbo de la investigación abierta.

Sobre el acuerdo mencionado por la fiscalía, apuntó que lo están evaluando.

Jones Huala tuvo oportunidad de expresarse pero prefirió no hablar.

Preso hasta noviembre

De esta forma, el juez que intervino en la audiencia se pronunció en consonancia con el MPF y resolvió prorrogar la prisión preventiva del detenido hasta el 23 de noviembre del presente año.

En tanto, la defensa anticipó que podría presentar una impugnación a lo resuelto.

El liderazgo del grupo RAM

En la actualidad, Jones Huala se encuentra preso en la Unidad Penitenciaria Federal 14 de la ciudad chubutense de Esquel.

El detenido está señalado como el líder del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y una de las últimas protestas destacadas desde su encierro fue una huelga de hambre seca tras su traslado de la cárcel federal de Rawson a Esquel.