Por la mala maniobra de un camión chocaron dos camionetas: un policía involucrado y un abuelo herido

El siniestro vial tuvo lugar en la tarde de este viernes a unos 30 kilómetros de Rincón de los Sauces. Uno de los conductores debió ser trasladado al hospital local.

Dos camionetas protagonizaron, en la tarde de este viernes, un accidente de tránsito sobre Ruta 5, distante a unos 30 kilómetros de Rincón de los Sauces . Un hombre, de más de 75 años, resultó herido y debió ser trasladado al hospital local.

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de esa localidad petrolera informaron que el choque se produjo minutos después de las 15 en un sector de la traza pasando el Trapial y el yacimiento Bajo del Toro.

El bombero Facundo Temi relató a LM Neuquén que acudieron al lugar tras el llamado de la Comisaría 35 por el choque de una Renault Oroch y de una Volkswagen Amarok.

“Al llegar nos encontramos con una bombera, que pasaba por ahí al momento del accidente, que estaba asistiendo a los ocupantes de la camioneta Amarok, que son dos comerciantes conocidos de Rincón”, señaló Temi.

Según indicó, el conductor de la Oroch era un policía que se subió a otro vehículo hasta poder tener señal y convocar a sus colegas y al personal de salud.

“La Amarok iba de Añelo a Rincón al momento del siniestro. De acuerdo a la información en el lugar, que luego se investigará, el conductor de la Oroch trató de evitar una mala maniobra de un camión, pero se fue hacia la banquina contraria. Ahí fue cuando impactó contra la camioneta Volkswagen", resumió.

Gentileza Estación Urbana

Estado de salud de uno de los conductores

Mientras que el efectivo solo recibio algunos golpes, y la camioneta sufrió leves daños materiales, el del otro vehículo padeció un fuerte golpe a la altura de la mandíbula.

La bombera junto con otro automovilista sacó al conductor de la camioneta que quedó lateralizada sobre su lado. "Luego el hombre perdió el conocimiento por el golpe que recibió en su rostro", dijo el bombero del hombre mayor a quien se le evaluaba una posible fractura de mandíbula. En tanto que, la mujer recibió algunos golpes menores.

El tránsito fue interrumpido para poder proceder al retiro de los vehículos mientras la ambulancia llevaba a la pareja de ancianos al hospital de la localidad.