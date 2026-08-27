Qué pasó realmente y cómo fue el operativo para sacar el enorme camión hundido en calle Colón

El insólito episodio sucedió este jueves al mediodía en pleno Centro Oeste de la capital. Luego de varias horas de trabajo, lograron extraer el enorme rodado.

El operativo para sacar el camión duró varias horas y tuvo un final exitoso.

Este jueves al mediodía, la tranquilidad de la zona Centro Oeste de Neuquén capital se vio alterada por un insólito episodio. En plena jornada de trabajo, un camión de carga con la batea repleta de tierra se hundió en la calle Colón y quedó atrapado e inclinado dentro de un pozo .

El hecho ocurrió alrededor de las 13, sobre calle Colón al 250 , en un sector donde una empresa privada contratada por la Cooperativa CALF realizaba trabajos vinculados a un tendido eléctrico subterráneo.

El camión, con una capacidad de carga de 18 metros cúbicos, permaneció encajado e inclinado lateralmente durante varias horas. Mientras tanto, más de 10 trabajadores participaron de un importante operativo para intentar retirarlo del lugar.

Para poder extraer el enorme vehículo fue necesaria la intervención de una máquina excavadora, una grúa con capacidad para 40 toneladas y personal de la empresa. Afortunadamente, el conductor del camión no sufrió heridas y pudo salir de la cabina por sus propios medios.

Omar Novoa

Qué pasó con el camión

De acuerdo con la información recolectada por LM Neuquén, el episodio se produjo en el marco de una obra que una empresa privada contratada por CALF desarrolla en el sector.

Los trabajos consisten en la construcción de un cañero eléctrico, una canalización subterránea sobre calle Colón que se extiende desde la estación transformadora ubicada en avenida Argentina hasta calle 12 de Septiembre, paralela a las vías del tren.

Desde la empresa explicaron que el camión había terminado de cargar tierra en su batea y el conductor se disponía a retirarse del lugar cuando, por motivos que todavía se desconocen, el suelo cedió debajo del vehículo.

Omar Novoa

La situación se produjo rápidamente y provocó que el pesado rodado terminara hundido e inclinado dentro de una excavación de aproximadamente 1,80 metros de profundidad.

Fuentes consultadas descartaron que las lluvias registradas durante los últimos días hayan tenido incidencia directa en lo ocurrido y señalaron que el pozo donde quedó atrapado el vehículo había sido realizado este mismo jueves.

Omar Novoa

Una grúa de 40 toneladas y varias horas de trabajo

Una vez registrado el episodio comenzó un importante operativo para retirar el camión sin provocar nuevos inconvenientes en la excavación.

La empresa dispuso una máquina excavadora y una grúa de 40 toneladas, mientras que más de una decena de operarios participó de las diferentes maniobras. El procedimiento demandó varias horas debido al peso del vehículo, la carga que transportaba y la profundidad del sector donde había quedado atrapado.

Además, dos efectivos policiales permanecieron en el lugar durante el operativo con el objetivo de resguardar el perímetro mientras se desarrollaban las tareas.

La llamativa escena despertó la curiosidad de vecinos y transeúntes que circularon por la zona durante la tarde y observaron las maniobras para recuperar el enorme vehículo.

Omar Novoa

Según pudo conocer este medio, las obras vinculadas al tendido eléctrico subterráneo comenzaron el año pasado y actualmente se encontrarían en su etapa final.

Omar Novoa

Lograron sacar el camión y se retiró en marcha

Finalmente, después de varias horas de trabajo, a las 18:36 el operativo dio resultado y los trabajadores consiguieron sacar completamente el camión de la excavación.

Una vez en superficie, se constató el estado general del vehículo y, minutos antes de las 19, pudo ser retirado en marcha de la calle Colón, confirmando que no había sufrido daños que le impidieran circular.

Omar Novoa

Tras correr el rodado del lugar, la máquina excavadora continuó trabajando para reacomodar la tierra y ordenar el sector afectado por las maniobras.

Desde CALF no brindaron detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el hundimiento.