Quiniela La Neuquina hoy: resultados del jueves 27 de agosto, sorteo por sorteo

La Víbora abrió la jornada en la Previa y La Ramera cerró dos veces: encabezó la Vespertina y la Nocturna. Los Huevos y Sorpresa completaron una tarde con mucho para contar.

La Quiniela La Neuquina tuvo este jueves una jornada cargada de simbolismo: la Víbora abrió la mañana, los Huevos llegaron al mediodía, la Sorpresa se instaló en la tarde y la Ramera cerró la jornada por partida doble, encabezando tanto la Vespertina como la Nocturna.

El 0167 encabezó la Previa de este jueves. El 67, conocido como La Víbora, despertó comentarios entre los apostadores más supersticiosos de la región desde temprano.

La Primera | El 00 llega al mediodía con Los Huevos

El 0300 encabezó la Primera del mediodía. El 00, conocido como Los Huevos, se instaló primero con el humor propio del número en la pausa del mediodía patagónico.

1. 0300 — 2. 9449 — 3. 1347 — 4. 9247 — 5. 8654 — 6. 2904 — 7. 1113 — 8. 3672 — 9. 3978 — 10. 4747

La Matutina | El 72 sacude la tarde con Sorpresa

El 6272 encabezó la Matutina de la tarde. El 72, conocido como Sorpresa, cumplió con su nombre y sacudió el ambiente apostador de la Patagonia en plena tarde invernal.

1. 6272 — 2. 0538 — 3. 1387 — 4. 1880 — 5. 5759 — 6. 6242 — 7. 1849 — 8. 6379 — 9. 4493 — 10. 6970

La Vespertina | El 78 aparece al atardecer con La Ramera

El 0278 encabezó la Vespertina del atardecer. El 78, conocido como La Ramera, no pasó desapercibido en las agencias de la región y generó más de una charla entre los apostadores habituales.

1. 0278 — 2. 0983 — 3. 1444 — 4. 5123 — 5. 6517 — 6. 4013 — 7. 4678 — 8. 3542 — 9. 4227 — 10. 4538

La Nocturna | El 78 cierra el jueves otra vez con La Ramera

El 2878 encabezó la Nocturna del cierre, sorteo número 2799 de La Neuquina. El 78, La Ramera, repitió en la cima cerrando la jornada igual que la abrió al atardecer — una rareza que el bolillero neuquino reservó para el final del jueves.

1. 2878 — 2. 9535 — 3. 2078 — 4. 8614 — 5. 6830 — 6. 2440 — 7. 4240 — 8. 9711 — 9. 1436 — 10. 5805

Jugar a la quiniela es una tradición popular arraigada en la cultura argentina, pero, como todo juego de azar, puede convertirse en un problema cuando pierde su carácter recreativo.

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, el Instituto Juegos y Apuestas Neuquén (IJAN) cuenta con un programa de juego responsable. También podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.