El significado oculto del proverbio árabe: "Quien camina solo llega más rápido, pero quien camina acompañado llega más lejos"
Como todo dicho popular o refrán, este proverbio árabe esconde un significado valioso. ¿Qué encierran sus palabras?
Según el diccionario de la Real Academia Española, un proverbio equivale a una sentencia, un adagio o un refrán. Y, como todo dicho popular, el proverbio árabe "Quien camina solo llega más rápido, pero quien camina acompañado llega más lejos" esconde un significado. ¿Cuál es?
En líneas generales, los proverbios árabes están cargados de sabiduría. ¿Un ejemplo de ello? “El hombre es enemigo de lo que ignora: enseña una lengua y evitarás una guerra. Expande una cultura y acercarás un pueblo a otro”. Asimismo, podría citarse otro contundente: “Hay cuatro cosas que no vuelven: la flecha arrojada, la palabra ya dicha, la oportunidad desperdiciada y la vida pasada”.
El mensaje oculto detrás del proverbio árabe
El proverbio árabe "Quien camina solo llega más rápido, pero quien camina acompañado llega más lejos" invita a reflexionar sobre la importancia de equilibrar la independencia excesiva con la cooperación y el reconocimiento de los otros.
En la actualidad, este proverbio árabe cobra una vigencia innegable, puesto que, como el individualismo se extiende cada vez más, muchos consideran que no necesitan el apoyo de otros o les restan valor a los vínculos humanos y a la cooperación entre diferentes personas para llegar a fines más grandes o valiosos. Lo cierto es que si bien hay objetivos para los que la rapidez individual puede resultar provechosa, para construir algo perdurable sí es necesario que interactuemos con otras personas.
Como la mayoría de los proverbios árabes, este mantiene su vigencia y no quedó obsoleto con el paso del tiempo. Los proverbios son una auténtica fuente de saber, que esconden verdades y reflexiones que resultan aplicables a nuestro día a día, sin pasar de moda.
Otros grandes proverbios árabes memorables
Amén del mencionado más arriba, podemos citar los siguientes ejemplos de proverbios árabes que perduran en el tiempo:
- “La conjetura del sabio es más sólida que la certeza del ignorante”.
- “La crueldad es la fuerza de los cobardes”.
- “La vida señala las virtudes del envidiado y los defectos del envidioso”.
- “La humanidad se divide en tres clases: los inamovibles, los móviles y los que se mueven”.
- “La primera vez que me engañes, será culpa tuya. La segunda vez, la culpa será mía”.
- “La sabiduría no se traspasa: se aprende”.
- “La verdad que daña es mejor que la mentira que alegra”.
- “Las cosas no valen por el tiempo que duran, sino por las huellas que dejan”.
- “Libros, caminos y días dan al hombre sabiduría”.
- “No abras los labios si no estás seguro de que lo que vas a decir. Es más hermoso el silencio”.
- “No hay sustituto para la experiencia”
- “No intentes poner recta la sombra de un bastón torcido”.
- “Para fortalecer el corazón no hay mejor ejercicio que agacharse para levantar a los que están caídos”.
- “Quien no comprende una mirada tampoco comprenderá una larga explicación”.
- “Quien quiere hacer algo encuentra un medio. Quien no quiere hacer nada encuentra una excusa”.
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