El significado oculto del proverbio árabe: "Quien camina solo llega más rápido, pero quien camina acompañado llega más lejos"

Según el diccionario de la Real Academia Española , un proverbio equivale a una sentencia, un adagio o un refrán. Y, como todo dicho popular, el proverbio árabe "Quien camina solo llega más rápido, pero quien camina acompañado llega más lejos" esconde un significado. ¿Cuál es?

En líneas generales, los proverbios árabes están cargados de sabiduría. ¿Un ejemplo de ello? “El hombre es enemigo de lo que ignora: enseña una lengua y evitarás una guerra. Expande una cultura y acercarás un pueblo a otro”. Asimismo, podría citarse otro contundente: “Hay cuatro cosas que no vuelven: la flecha arrojada, la palabra ya dicha, la oportunidad desperdiciada y la vida pasada”.

El proverbio árabe "Quien camina solo llega más rápido, pero quien camina acompañado llega más lejos" invita a reflexionar sobre la importancia de equilibrar la independencia excesiva con la cooperación y el reconocimiento de los otros.

En la actualidad, este proverbio árabe cobra una vigencia innegable, puesto que, como el individualismo se extiende cada vez más, muchos consideran que no necesitan el apoyo de otros o les restan valor a los vínculos humanos y a la cooperación entre diferentes personas para llegar a fines más grandes o valiosos. Lo cierto es que si bien hay objetivos para los que la rapidez individual puede resultar provechosa, para construir algo perdurable sí es necesario que interactuemos con otras personas.

Como la mayoría de los proverbios árabes, este mantiene su vigencia y no quedó obsoleto con el paso del tiempo. Los proverbios son una auténtica fuente de saber, que esconden verdades y reflexiones que resultan aplicables a nuestro día a día, sin pasar de moda.

El proverbio árabe «Quien camina solo llega más rápido, pero quien camina acompañado llega más lejos» invita a reflexionar sobre la importancia de equilibrar la autonomía o independencia excesivas con la cooperación y el reconocimiento de los otros.

Otros grandes proverbios árabes memorables

Amén del mencionado más arriba, podemos citar los siguientes ejemplos de proverbios árabes que perduran en el tiempo: