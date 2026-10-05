Un estudio científico determinó que la superficie de nuestro planeta se está reconfigurando. Los motivos y las fotos.

La Tierra está cambiando de forma: los polos se elevan, el ecuador se hunde y la ciencia lo confirmó con estas imágenes

A diferencia de lo que se cree popularmente, la Tierra está lejos de ser una esfera perfecta . Diversos estudios determinaron que nuestro planeta es un geoide , una figura física irregular . Esto se debe a que la superficie sólida está experimentando un cambio progresivo que eleva los polos y genera su achatamiento en el ecuador.

A este resultado llegó una investigación del geólogo Christopher Kotsakis , de la Universidad Aristóteles de Tesalónica (Grecia), con mediciones tomadas entre 1997 y 2015 , y que fue publicada recientemente en la revista Journal of Geophysical Research: Solid Earth.

Durante el período estudiado, la elevación media en las regiones polares pasó de aproximadamente 0,5 milímetros al año a finales de la década de 1990 a casi un milímetro anual en los últimos años analizados . Al mismo tiempo, las regiones ecuatoriales mostraron un hundimiento de una magnitud comparable. “Esto significa que la forma general de la Tierra sólida se está volviendo ligeramente menos achatada ”, escribió el investigador.

La Tierra no es una esfera perfecta, sino que tiene forma de geoide.

Por qué la Tierra se eleva en los polos y se hunde en el ecuador

Este cambio de forma está relacionado con la pérdida contemporánea de hielo y la consiguiente redistribución de masas hacia latitudes más bajas. Durante la última gran glaciación, enormes escudos de hielo ejercían presión sobre la corteza terrestre, hundiéndola hacia el manto subyacente. Pero cuando el clima global cambió y ese manto de hielo desapareció, la tierra se vio liberada del aplastamiento y comenzó a elevarse para recuperar su posición anterior.

Con el deshielo actual, los glaciares pierden masa y disminuye el peso que soporta la corteza. A medida que Groenlandia y la Antártida pierden hielo, el peso que oprime la corteza que hay debajo disminuye, permitiendo a los continentes polares ascender de manera prematura. A la vez, aumenta la cantidad de agua en los océanos y se redistribuye por el planeta, aumentando el peso y la presión sobre el fondo oceánico en las latitudes más bajas y empujando la zona del ecuador hacia abajo.

De esta manera, la superficie terrestre responde de forma elástica a esos cambios de carga, elevándose en unas regiones y descendiendo en otras.

El deshielo de los polos está generando un cambio en la forma del planeta.

La diferencia con la forma del campo gravitatorio

Mientras que la superficie sólida de la Tierra se vuelve menos achatada, las mediciones relacionadas con el campo gravitatorio muestran al mismo tiempo una mayor concentración de masa alrededor del ecuador, achatando aún más al geoide. Aunque parezca paradójico, ambos fenómenos son compatibles.

El deshielo puede hacer que las regiones polares se eleven al perder parte de la carga que soportaban y que otras zonas se hundan por la redistribución del agua, mientras que esa misma agua trasladada hacia latitudes más bajas aumenta la concentración de masa lejos de los polos. Por ello, la geometría de la superficie terrestre y la distribución gravitatoria de la masa no tienen por qué evolucionar de la misma manera.

“Aunque este comportamiento pueda parecer contra intuitivo cuando se considera junto con la disminución simultánea del aplanamiento de la Tierra sólida, ambos efectos son físicamente compatible”, señaló Kotsakis en su estudio.

El campo gravitatorio de la Tierra tiene una forma distinta a la superficie.

Ni esférica ni plana: geoide

Aunque habitualmente se representa a la Tierra como una esfera o como un elipsoide ligeramente achatado en los polos, la forma de nuestro planeta se describe mediante un geoide, una superficie definida por las variaciones de la gravedad terrestre. Esto se debe a la distribución desigual de masas en su interior.

“La distribución de materiales en las profundidades de la Tierra varía, por lo que su campo de gravedad tiene colinas y valles”, explicó Michael Watkins, científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Según detalló el especialista, el geoide incorpora un elemento que los modelos geométricos simples no contemplan: las diferencias en la intensidad de la gravedad según cada región del planeta.