Rescatistas y guardaparques intervinieron en el rescate que tuvo lugar en la noche del viernes en el cerro O'Connor, distante a unos 6 kilómetros de Villa La Angostura.

Un grupo de 14 turistas provenientes de la provincia de Santa Fe pasó horas de angustia al desorientarse en plena alta montaña cuando estaban descendiendo del cerro O'Connor , cerca de Villa La Angostura .

Los excursionistas fueron a disfrutar de una jornada de trekking este último viernes y terminaron perdidos, aunque terminaron siendo rescatados sanos y salvos.

Según indicaron desde el cuerpo activo de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes (BRZA) , se activó un operativo de rescate, ante el llamado de auxilio junto con personal de Parques Nacionales.

Señalaron que la angustia de los turistas santafesinos comenzó alrededor de las 18 cuando el clima en el cerro O'Connor cambió repentinamente. Ellos estaban descendieron tras una jornada de trekking en el cerro, pero las condiciones meteorológicas terminó por arruinarles el día.

Gentileza BRZA Villa La Angostura

Aseguraron que se desorientaron y perdieron de vista el sendero de bajada, de esa manera quedaron aislados en la montaña a medida que caía la tarde.

Localización y rescate

Ni bien recibieron el pedido de auxilio, los rescatistas y guardaparques fueron al lugar antes de que cayera la noche y el frío complicara aún más la situación de los senderistas.

Gentileza BRZA Villa La Angostura

“Fueron dos horas de intensa búsqueda e incertidumbre hasta que, cerca de las 20, llegó los socorristas lograron hacer contacto con el grupo. El reencuentro en medio del cerro estuvo cargado de emoción”, indicaron desde BRZA.

Búsqueda y rescate de turistas en VLA. Gentileza BRZA Villa La Angostura

Dijeron que los encontraron cansados, asustados y con frío, con la salvedad de que estaban “los 14 excursionistas en buen estado de salud”.

Los aistieron y guiaron al grupo en un cuidadoso descenso nocturno hasta la base. A las 23.15 los dejaron en el lugar donde habían dejado sus vehículos. Los turistas agradecieron la labor de los rescatistas que los trajeron sanos y salvos.

Gentileza BRZA Villa La Angostura

Recomendaciones para evitar problemas en alta montaña

Los integrantes de BRZA aprovecharon esta oportunidad para reafirmar el respeto que exige la naturaleza.

Desde los organismos de emergencia recuerdan a residentes y turistas tomar siempre los siguientes recaudos antes de salir a caminar por los senderos: