Como cada año, el producto estrella del evento está presente y desde LM Neuquén te contamos los precios y alternativas.

El chivito al asador ya se puede degustar en la Fiesta del Chivito.

La 18° Fiesta Nacional del Chivito , l a Danza y la Canción ya comenzó en Chos Malal y, con ella, llegaron los sabores más tradicionales del norte neuquino . Desde este viernes 20 y hasta el domingo 22 de noviembre , vecinos y turistas podrán disfrutar de tres jornadas que combinan música, cultura, gastronomía regional y distintas actividades para toda la familia.

Como cada año, LM Neuquén recorrió los puestos gastronómicos del predio para conocer las propuestas disponibles y cuánto cuesta comer durante el evento. Desde el tradicional chivito neuquino hasta hamburguesas, lomitos, empanadas y cervezas artesanales, las alternativas se adaptan a distintos gustos y presupuestos.

El gran protagonista es el chivito criollo del norte neuquino , un producto con denominación de origen que representa la identidad gastronómica de la región.

Sin embargo, quienes prefieran otros sabores también encontrarán una amplia variedad de opciones.

Cuánto cuesta comer chivo este año

Uno de los espacios gastronómicos centrales de esta edición es la globa oficial de comidas, cuya concesión quedó a cargo de Crispa. En diálogo con LM Neuquén, Jeremías Baldes, gerente general del espacio, explicó que la propuesta está enfocada en los productos regionales.

"Nosotros tenemos sello de distinción gastronómica de Neuquén, así que estamos ofreciendo todos productos regionales. En este caso estamos trabajando con el chivito neuquino, que tiene denominación de origen", destacó.

En cuanto a los precios, detalló que el chivo entero cuesta $250.000, mientras que medio chivo se consigue por $160.000. Para quienes buscan alternativas más económicas, también se ofrecen porciones individuales a $35.000 y una opción abundante para dos personas a $60.000.

Además del tradicional chivo asado, el espacio ofrece otras preparaciones que permiten disfrutar. "Tenemos estofado de chivo, para seguir dentro de lo que sería la tradición, y después sopa de chivo, que es para utilizar todo el producto y no desperdiciar nada", explicó Baldes.

La carta también incluye trucha patagónica con guarnición, empanadas, tortas fritas y sándwiches de bondiola ahumada, cuya preparación requiere aproximadamente ocho horas de cocción a fuego medio.

El listado de precios:

Chivo entero: $250.000.

Medio chivo: $160.000.

Porción de chivo para dos personas: $60.000.

Porción individual de chivo: $35.000.

Estofado de chivo: $35.000.

Sopa de chivo: $30.000.

Trucha patagónica: $35.000.

Docena de empanadas: $35.000.

Docena de tortas fritas: $20.000.

Sándwich de bondiola ahumada: $25.000.

Hamburguesas, lomitos y empanadas

Más allá del producto estrella, la 18° Fiesta Nacional del Chivito ofrece una amplia variedad de comidas rápidas y platos tradicionales, con alternativas que comienzan desde los $10.000.

Durante el recorrido por los puestos gastronómicos, encontramos panchos y papas fritas desde $10.000, salchipapas a $15.000 y hamburguesas desde $25.000.

También hay propuestas para compartir, como un lomo para dos personas acompañado de papas fritas por $45.000, además de distintas preparaciones con carne mechada.

Una de las alternativas se encuentra en el puesto número 16, El Chito, a cargo de Guillermo Meriño, quien detalló la variedad de productos que ofrecen durante las tres jornadas.

"Tenemos empanadas a $30.000, sándwiches de milanesa a $25.000, carne mechada a $25.000, choripanes a $10.000 y lomitos a $30.000", explicó.

Para quienes buscan algo fresco, también se ofrecen licuados y limonadas a $12.000 la unidad, con una promoción de dos por $20.000.

De esta manera, las opciones gastronómicas permiten elegir entre platos regionales, comidas rápidas y alternativas para compartir, con precios que varían según el producto y el puesto.

Cervezas artesanales: cuánto cuesta tomar algo

La gastronomía también está acompañada por un espacio dedicado a las cervezas artesanales del Alto Neuquén, donde productores regionales presentan distintas variedades.

En diálogo con este medio, Nico Rosales, de la cervecería local X Una, contó que llegaron a esta edición con diez variedades de producción propia.

"Nosotros hoy trajimos diez variedades de cerveza, entre cervezas negras, rojas, suaves y lupuladas. Son de acá, de Chos Malal", explicó. "Nosotros hoy trajimos diez variedades de cerveza, entre cervezas negras, rojas, suaves y lupuladas. Son de acá, de Chos Malal", explicó.

Respecto a los precios, indicó que cada vaso cuesta $8.000, aunque también cuentan con promociones para quienes compren más de una unidad.

Sobre las variedades más elegidas, Rosales recordó que durante la edición anterior tuvieron una importante demanda de la India IPA, una cerveza amarga, y de la Honey, caracterizada por su sabor dulce a miel.

Además, hay otras fábricas de cerveza como Aluminé y Valhalla, entre otras.

Durante las tres jornadas, los visitantes podrán recorrer y elegir entre los 16 puestos gastronómicos y 13 carritos de foodtrucks, para conocer a los productores regionales y disfrutar de los sabores característicos de la zona.