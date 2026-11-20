La Cámara de Apelaciones confirmó que el despido fue injustificado. La empresa no pudo demostrar que estuviera dirigido al supervisor.

Una empresa de servicios petroleros deberá indemnizar a un trabajador al que despidió bajo el argumento de haber realizado un supuesto comentario ofensivo contra un superior en un medio de comunicación. La Justicia laboral determinó que la cesantía constituyó una medida completamente desproporcionada frente a los hechos invocados y condenó a la firma empleadora a afrontar las indemnizaciones correspondientes.

La decisión de primera instancia fue ratificada posteriormente por la Cámara de Apelaciones , cuyos integrantes remarcaron en su resolución que “la sola invocación de una causa para el despido no es suficiente para eximir al empleador del pago del agravamiento indemnizatorio” , advirtiendo que, bajo ese criterio, bastaría con enunciar cualquier motivo falso o infundado para eludir las obligaciones legales previstas ante una desvinculación sin justa causa.

De acuerdo con las constancias del expediente judicial, el empleado ingresó a trabajar en la compañía en diciembre de 2014 como conductor de grúas, función en la que llegó a operar equipos de gran porte de más de 300 toneladas . En abril de 2018 , fue trasladado a la provincia de Chubut , donde pasó a desempeñarse como supervisor. Según relató en su demanda, a partir del momento en que inició un reclamo formal por recategorización laboral comenzó a recibir distintas sanciones disciplinarias, hasta que en noviembre de 2023 fue despedido bajo la figura de “pérdida de confianza” .

El detonante alegado por la empresa para disponer la ruptura del vínculo laboral fueron declaraciones realizadas por el operario en un medio de comunicación, donde expresó: “Es de gran asombro de ver cómo los caballos están arriba del techo”, frase que la empleadora interpretó como una alusión directa y agraviante hacia su superior inmediato.

Los fundamentos del fallo y la confirmación de la Cámara

Al analizar el caso en primera instancia, el juez laboral Hugo Ferreyra subrayó que la desvinculación con causa representa la última ratio del derecho del trabajo, reservada exclusivamente para faltas de tal gravedad “que tornan imposible la continuidad del vínculo laboral”, por lo que debe prevalecer siempre el principio de conservación del contrato.

Asimismo, el magistrado revisó las dos suspensiones previas aplicadas por la empresa antes del despido y concluyó que en ninguno de los dos casos se aportaron pruebas que acreditaran las supuestas faltas del trabajador. Respecto de la frase mediática, Ferreyra sostuvo que “el despido sería a todas luces una medida desproporcionada con la falta incurrida, máxime teniendo en cuenta que se trata de un trabajador con ocho años y 10 meses de antigüedad y que no puede aseverarse la imputación de los presentes dichos al superior aludido”.

La firma petrolera apeló la sentencia insistiendo en que el empleado había desacreditado a su superior y que convalidar esa conducta equivalía a permitir cualquier comportamiento. No obstante, los camaristas Patricia Clerici y Pablo Furlotti rechazaron el recurso al advertir que no refutaba los ejes centrales del fallo original, coincidieron en que no quedó acreditado que la expresión estuviera dirigida al supervisor y concluyeron que “la causa invocada resulta insuficiente”.