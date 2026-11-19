Quintriqueo defendió su alianza y habló de un tercer espacio frente a Rolando Figueroa y La Libertad Avanza. Recordó cómo era su relación tensa con Sobisch.

Un día después de la presentación que generó un terremoto en la política neuquina, Carlos Quintriqueo salió a responder las críticas. El secretario general de ATE y de la CTA Neuquén , y presidente de Más por Neuquén, defendió el acuerdo que lleva a Jorge Sobisch como candidato a gobernador. Quintriqueo aún no asumió en la CTA Neuquén, como secretario general que fue elegido, junto a otros greis como ATEN y Sejun.

Pero desde esos sectores ya respondieron que "no compartiremos ni un minuto con Quintriqueo en la CTA". Esperan que renuncie, pero el líder sindical dijo que no estaba en los planes.

También respondió a las críticas que llegaron desde buena parte del arco sindical por el vínculo del exmandatario con el asesinato del docente Carlos Fuentealba, que es una bandera de lucha histórica por "justicia completa " por parte del gremio ATEN. El ambiente está picado con Quintriqueo, pero desde el sector gremial, por su apuesta y salto a la política, en otra escala.

Claudio Espinoza

"Prefiero ponerme colorado una vez que perder la provincia", había dicho en uno de los actos. En declaraciones radiales, reconoció que el acuerdo iba a generar cuestionamientos, pero aseguró que la decisión se discutió "con claridad" con los compañeros del interior y de la capital antes de tomarla. Es decir, que tuvo el consenso interno de ATE.

Carlos Quntriqueo: "La última vez que lo ví, lo encerramos"

Quintriqueo y Sobisch están en veredas distintas desde su accionar, pero coincidieron en que Neuquén necesita una oposición al gobierno provincial, para no dejarle halalnado el camino de la mayoría en la Legislatura de Neuquén. No obstante, el sindicalista confesó que la última vez que había hablado con Sobisch fue en una medida gremial.

"La última vez que lo vi cuando él estaba en funciones, lo habíamos encerrado en el Centro de Convenciones. La conversación conmigo mismo fue corta. Cuando vislumbré que este acuerdo iba a ser posible, lo comenté con mis más allegados. Lo charlé con la conducción del sindicato y se entendió el porqué. El riesgo es mucho más grande que la controversia de Sobisch", dijo en diálogo con En Loop.

Carlos Quintriqueo y Jorge Sobisch durante la presentación de la candidatura a gobernador. Claudio Espinoza

Y acotó: "En una charla me manifestaba que él no coincidía con la política de Milei y que creía en el Estado, porque la salud y la educación son cuestiones esenciales; no estamos tan lejos, pero sí coincidimos en blindar al Estado.

"Acá la construcción electoral que se estaba haciendo era la del oficialismo (de Rolando Figueroa) y La Libertad Avanza, sin lugar para nadie más, y un poco subestimaron al resto. En octubre decíamos que sacábamos dos puntos y sacamos ocho (por Más por Neuquén). Tenemos una lectura de la realidad que nos pone en otra agenda", indicó.

Y asintió: "Estas decisiones tienen un costo, pero como todas. Pero cuando evalúas cuál va a ser el beneficio, las llevás adelante".

Respecto a la crítica que le hace la CTA Neuquén (ATEN y Sejun) y el pedido de renuncia, dijo que no iba a renunciar. “Las elecciones las ganamos por la vía no tiene sentido que me pidan la renuncia. La CTA va a seguir siendo autónoma, yo no puedo solamente cuidar mi metro cuadrado, marcho cuando tengo que marchar y digo las cosas que quieren escuchar mis afiliados. Pero yo quiero que el que no coma en esta provincia, hoy tenga un plato de comida en su casa y tal vez este es el costo que hay que pagar. Estoy convencido de que vamos a ganar las elecciones”, dijo.

Marcelo Guagliardo, Cintia Galetto, Fany Mansilla y Santiago Alonso. Claudio Espinoza

"Yo defiendo los intereses de los estatales, y hoy quiero defender más allá de los estatales. Que hoy tengamos un frente como este es consecuencia de que algunos sectores quisieron dinamitar los partidos políticos", dijo.

El caso de Carlos Fuentealba

El planteo que le hacen los gremios es que es imposible dejar de lado el vínculo de Sobisch con el asesinato de Carlos Fuentealba, el docente que murió en abril de 2007 durante la represión policial en Arroyito, cuando el ahora candidato era gobernador.

"La CTA va a seguir siendo autónoma, yo no puedo solamente cuidar mi metro cuadrado, marcho cuando tengo que marchar y digo las cosas que quieren escuchar mis afiliados. Pero yo quiero que el que no coma en esta provincia, hoy tenga un plato de comida en su casa y tal vez este es el costo que hay que pagar" - Carlos Quintriqueo. "La CTA va a seguir siendo autónoma, yo no puedo solamente cuidar mi metro cuadrado, marcho cuando tengo que marchar y digo las cosas que quieren escuchar mis afiliados. Pero yo quiero que el que no coma en esta provincia, hoy tenga un plato de comida en su casa y tal vez este es el costo que hay que pagar" - Carlos Quintriqueo.

"Primero, pasó por todas las instancias judiciales", respondió Quintriqueo en declaraciones radiales. Dijo que entiende el dolor de la familia, pero remarcó que pasaron casi veinte años y que el caso recorrió todos los estrados. "Yo no soy quién para ver si lo condeno o no. Creo que pagó una condena social de casi veinte años", afirmó.

Claudio Espinoza

También hizo una comparación con la situación de Cristina Fernández de Kirchner: si se aplicara ese mismo criterio, sostuvo, la expresidenta estaría "bien presa", y aclaró que para él su detención "está mal". "Hay toda una discusión que no se va a saldar acá", concluyó.

Para el dirigente, hay "una cuestión superior" y es dejar de mirar el propio metro cuadrado y pensar en quien no tiene trabajo ni oportunidades. "Yo tengo empleo, tengo trabajo. Pero el que no lo tiene la está pasando mal", dijo.

El pedido de renuncia en la CTA

Le recordaron que ATEN y SEJuN le pidieron la renuncia a la Secretaría General de la CTA. Quintriqueo bajó el tono del planteo y dijo que esas son cuestiones sindicales que se resuelven en ese ámbito. Señaló que él no pide la renuncia de nadie por pensar distinto y que armó un partido para competir en elecciones, porque es ahí donde "tenés que ganar a través de las ideas". Aseguró además que en los últimos días recibió adhesiones y apoyos que hicieron crecer al espacio.

ATEN, SEJuN y otras organizaciones sociales se reunieron para repudiar el frente electoral, con el caso Fuentealba como eje del cuestionamiento.

La presentación de la candidatura se hizo el miércoles. Sobisch, tres veces gobernador de Neuquén y hoy sin la posibilidad de representar al MPN, será el candidato de Más por Neuquén, el sello que creó Quintriqueo. Del lanzamiento también participó un sector del radicalismo encabezado por Juan Peláez, presidente de la UCR neuquina.

Un frente todavía sin nombre

Quintriqueo explicó que el armado todavía no tiene nombre porque "está en construcción". Según dijo, hay dos espacios políticos más que están definiendo si se suman. No quiso decir cuáles son hasta que cada fuerza resuelva sus pasos internos, aunque anticipó que "van a sorprender". Ante la consulta, admitió que el frente podría terminar reuniendo a cinco fuerzas.

Claudio Espinoza

Mientras tanto, contó que siguen con los armados en toda la provincia, apurados por los plazos. Antes del 11 de diciembre deben presentar las alianzas y las candidaturas para intendencias y concejos deliberantes, de cara a las elecciones provinciales del 14 de febrero de 2027.

Cuando le preguntaron en qué coinciden fuerzas con historias tan distintas, el dirigente apuntó a la distribución de la riqueza que genera la provincia. "Neuquén produce y tiene una matriz productiva, pero lo que produce no queda en Neuquén", planteó, y cuestionó la idea del derrame.

Dijo que recorre los barrios desde octubre del año pasado y que ve cómo la situación se agrava. Habló de familias que, aun con trabajo, no pueden pagar el alquiler y terminan desalojadas, y de la falta de planes de vivienda. Para Quintriqueo, la provincia debería tener "una posición más firme" frente a las petroleras y una mayor participación en los recursos.

Sobre lo que lo unió a un exgobernador con una historia de enfrentamiento con los sindicatos, respondió que coincidieron en la mirada sobre el Estado. Frente a un gobierno nacional que, según dijo, "demoniza" todo lo estatal, el acuerdo se basa en defender la salud y la educación públicas y en sostener que el Estado debe intervenir en lo social. Admitió que puede haber temas en los que no están de acuerdo, pero dijo que no quieren ponerlos en el centro de la discusión.

El "tercer espacio"

El sindicalista contó que muchos militantes le pidieron construir este acuerdo. Según su lectura, hasta hace unos días parecía que la elección se iba a definir solo entre el gobierno de Rolando Figueroa y La Libertad Avanza, con una oposición "totalmente atomizada". La presentación, dijo, abre la discusión sobre "un tercer espacio".

En ese marco, destacó la decisión de Sobisch. Aseguró que al exgobernador "hubiese sido tal vez hasta más cómodo" aceptar el desafío que le plantearon desde La Libertad Avanza, y que en cambio eligió seguir con un sector neuquino que ya venía impulsando su candidatura.