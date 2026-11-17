Tras el portazo del MPN, será candidato a liderar la provincia con el sello Más Por Neuquén. La UCR y otros partidos los respaldan con colectoras.

Tras la decisión del Movimiento Popular Neuquin o (MPN) de no convocar a internas ni participar de las elecciones provinciales del 14 de febrero de 2027, el ex gobernador Jorge Sobisch encabezará una alianza con el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, para ser candidato a gobernadorpor su partido, Más por Neuquén.

El líder sindical adelantó el acuerdo en un acto con sus colaboradores. Agregó que él se postulará como primer candidato a diputado provincial, mientras que la Unión Cívica Radical (UCR), conducida por Juan Peláez, acompañará la postulación como colectora de ese espacio político. Este miércoles harán los anuncios oficiales en una conferencia de prensa.

De esta manera, la unión con dos líderes de arraigo local y una mirada opositora al gobierno de Rolando Figueroa podría abrir el camino electoral del ex gobernador lejos de su histórico partido. Quintriqueo adelantó también que ya hay conversaciones con otros espacios políticos opositores que buscan sumarse como colectoras de Más por Neuquén.

A través de sus redes sociales, Jorge Sobisch convocó a una conferencia de prensa para este miércoles a las 11 en un restaurante a orillas del río Limay. Pese a que las autoridades del partido le cerraron las puertas a la posiblidad de competir en una interna, el ex gobernador de la provincia usó el logo del MPN para hacer esta convocatoria.

En la invitación lo acompaña el líder sindical Carlos Quintriqueo, que en las últimas elecciones se postuló como candidato a senador con un nuevo partido, Más Por Neuquén. Con apenas unos meses de trayectoria partidaria, el sello cosechó el 8% de los votos en las elecciones legislativas de 2025, lo que posicionó al gremialista como un actor de peso en el escenario electoral provincial.

Al llamado se sumó también el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) en Neuquén, Juan Peláez, quien compitió en las elecciones de 2023 como candidato a intendente por el frente Neuquinizate, en alianza con Rolando Figueroa. Tras la reelección de Mariano Gaido en la elección municipal, el dirigente se integró al gabinete provincial como secretario de Producción e Industria, pero renunció al cargo después de dos años de gestión y, desde entonces, mantuvo una postura crítica hacia la conducción de la provincia.

Un frente opositor para recuperar el rumbo de Neuquén

"Vamos a hablar de lo que viene y de por qué decidimos caminarlo juntos. Neuquén necesita volver a tener un rumbo propio, decidido por los neuquinos", expresó Sobisch en la convocatoria.

En un encuentro con sus afiliados, Quintriqueo aseguró que, además de la UCR, "hay más partidos que se van a ir sumando como colectoras porque creemos que realmente Neuquén está en peligro en esta elección".

El dirigente de ATE pidió a sus afiliados que se preparen para una campaña en la que probablemente él sea cuestionado. "A partir de mañana van a ver muchos ataques por el lado del Ejecutivo, por los que están en contra, por los que no quieren que gobernemos los destinos de esta provincia", dijo.

Y agregó que prefiere ponerse del lado de sus militantes incluso en ese contexto de agresividad. "Yo prefiero ponerme colorado una vez y no perder una provincia en manos de La Libertad Avanza. Yo prefiero ponerme del lado de la gente que necesita una representación genuina en la Legislatura provincial", expresó.

Quintriqueo viene de ganar las elecciones en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de Neuquén, en una lista de unidad junto a otros sindicatos de peso en la provincia. Entre ellos se cuenta al gremio docente ATEN, uno de los sectores más críticos hacia la figura de Jorge Sobisch, que era gobernador de la provincia durante la represión policial en la que fue asesinado el docente Carlos Fuentealba.

Sobisch, lapidario con la conducción del MPN

Tras la elección de Gabriel Álamo como presidente del Movimiento Popular Neuquino (MPN), el ex gobernador Jorge Sobisch recuperó su antiguo protagonismo al reclamar que el partido tenía que recuperar su rol central en la discusión política de la provincia.

"Después de perder el gobierno provincial luego de más de seis décadas, al MPN sólo le faltaba una cosa: perder el MPN. 'Alguna trampa se les va a ocurrir para perder el MPN'. Y así fue", escribió Sobisch en un mensaje lapidario publicado en sus redes sociales.

El dirigente, que fue tres veces gobernador de la provincia (de 1991 a 1995 y de 1999 a 2007), se pronunció en duros términos contra la lista de unidad Celeste y Blanca, encabezada por Gabriel Álamo, que desde el 24 de agosto conduce el histórico partido provincial sin pasar por elecciones internas por falta de rivales.