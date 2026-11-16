Luego de un viaje pastoral que lo trajo a la Argentina y el Uruguay, el Pontífice encabezó una ceremonia multitudinaria en Lima.

El Papa León XIV encabezó una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, durante su despedida de Perú.

El Papa León XIV finalizó su visita a Perú con una misa multitudinaria que reunió a más de un millón de fieles en Lima. La ceremonia marcó uno de los momentos centrales de su recorrido pastoral por América del Sur , que incluyó escalas en Argentina y Uruguay .

El encuentro se realizó en la Base Aérea Las Palmas , ubicada en el distrito limeño de Santiago de Surco, y contó con la interpretación de fragmentos de la Misa Criolla , la reconocida obra del compositor argentino Ariel Ramírez. Tras siete días de actividades en Perú, León XIV emprendió su regreso a la Santa Sede.

Uno de los momentos más significativos fue la presencia de la imagen del Señor de los Milagros , una de las devociones más importantes del catolicismo peruano, que acompañó la despedida.

Para León XIV fue un momento cargado de emociones. Perú fue su tierra de misión durante dos décadas, fue obispo de Chiclayo y obtuvo la nacionalidad peruana en 2015. Es esta su última celebración junto a los fieles.

El emotivo mensaje del Papa León XIV: "Gracias por su hospitalidad"

Así comenzó su homilía el Papa, que estuvo basada en una lectura del evangelio de San Mateo. El pasaje bíblico en el que Jesús envió a los apóstoles a difundir el mensaje de Dios y el Evangelio a todos los confines.

"Ustedes han dado testimonio de que el señor vive permanente en su Iglesia y lo reúne". Eligió para comparar lo hecho por los apóstoles a la tarea del santo local, Santo Toribio de Mogrovejo. "Caminó cientos y cientos de kilómetros llevando el mensaje del evangelio y fue un artífice del mensaje del amor", dijo.

Destacó que en su mensaje pregonaba que el mensaje de Dios se transmitiera en la lengua originaria, el quechua, para que los propios pobladores de esas tierras fueran ordenados como sacerdotes y pastores para promover la "buena noticia" a sus hermanos, pares y amigos. Recordó que en su camino, no exento de padecimientos y malos tratos, cuando llegó a Lima expresó: "La dulzura es la única manera de enseñar la verdadera religión".

Otro momento emotivo el discurso del Papa fue cuando recordó su historia personal con el país y el papel que tuvo en su formación religiosa.“Me he sentido como en casa y me han recordado que la Iglesia es de verdad una familia. Aquí me enseñaron a ser obispo y ahora aprendí un poquito más a servir como sucesor de Pedro”, manifestó.

León XIV: "Mi viaje termina pero la misión sigue"

El Papa dejó bien en claro su emoción y sentimiento por el Perú. "Sí, el pueblo peruano es también mi pueblo", dijo con tono firme y les anunció: "Sepan que yo estoy con ustedes y estaré hasta el final de mis días", lo que despertó una ovación en toda la multitud congregada para escucharlo.

"Queridos hermanos y hermanas: mi viaje termina, pero el tiempo de la misión continúa", dijo el Santo Padre y agregó: "Por eso, vayan y anuncien al Dios verdadero, den testimonio de lo que han visto y oído. Que nadie se quede sin conocer esta buena noticia".

La homilía finalizó con aplausos y espontáneamente, volvió a escucharse, como todos estos días: "El Papa es peruano".

El Papa regresa a Roma

Después de la misa, Papa León XIV se encuentra camino al Grupo Aéreo N° 8 donde lo espera un avión de Latam con tripulación de Perú que lo llevará de regreso a Roma, donde seguirá sus labores como Santo Padre.

Familias, vecinos y grupos de fieles se ubicaron en distintos puntos de Lima y el Callao para presenciar el último recorrido de papa León XIV antes de su partida. Miles de personas salieron a las calles para despedir al pontífice camino al Grupo Aéreo N.º 8, desde donde abordó un vuelo con destino a Roma.

El cruce de las avenidas Venezuela y Faucett, en el distrito de San Miguel, concentró a una gran cantidad de personas que aguardaron el paso de la comitiva papal. Algunos llegaron con carteles, otros levantaron banderas de Perú y del Vaticano.

La transmisión mostró a vecinos que se acercaron al lugar para ver al papa aunque fuera por unos segundos. “Solo para darle el adiós. Estamos superemocionadas”, dijo una mujer que llevaba un rosario y esperaba una bendición durante el paso de la caravana.

La espera estuvo acompañada por un despliegue policial. Los agentes restringieron el acceso a la vía para impedir que las personas cruzaran hacia el recorrido de los vehículos. Aun así, los asistentes buscaron acercarse a las zonas permitidas y se mantuvieron atentos a las novedades sobre la ubicación de la comitiva.

La expectativa aumentó cuando se informó que el papa ya se encontraba cerca de Escardó y que avanzaba hacia la avenida Faucett. Desde ese punto, los vecinos levantaron los brazos, agitaron banderas y prepararon sus teléfonos para registrar la escena.

El paso de la caravana fue breve, pero provocó gritos y aplausos entre las personas que se habían reunido en las avenidas Venezuela y Faucett. En uno de los vehículos viajaba León XIV, quien saludó a quienes lo esperaban a ambos lados de la ruta.

“La emoción es terrible”, contó una mujer después de ver al pontífice. “Me despedí muy contenta porque ha sido el último día que he podido verlo, porque no lo he podido acompañar antes”, agregó durante la cobertura.

Tras recorrer la alfombra roja y acompañado por un coro de niños, el Santo Padre subió las escaleras para abordar el avión que lo llevará de regreso a Roma. El vuelo tendrá una duración aproximada de 14 horas y aterrizará a las 6.30 (hora argentina).