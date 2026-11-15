Una vuelta a la humanidad
La visita del Papa León XIV aunó a millones de personas de distintas ideologías que buscaban recuperar la necesidad del encuentro y la solidaridad.
El Papa León XIV viajó a Perú después de haber pasado cuatro días en suelo argentino. Apenas 96 horas de gira oficial consiguieron acaparar el debate público y aunar a millones de personas que buscaron, en el mensaje del líder católico, un bálsamo para la desesperanza.
La gira del Sumo Pontífice dejó de ser un asunto meramente católico. Se calcula que todas las actividades reunieron, en total, a 7 millones de argentinos de distintas edades, ideologías, clases sociales y hasta religiones. Ahí estaban los sacerdotes y las monjas, los religiosos más fervientes, pero también los jóvenes que se empapaban por primera vez de los Evangelios y hasta los famosos y un público masivo que no querían quedarse afuera de esa fiesta de la Fe.
Su presencia en la Argentina se vivió con esa pulsión de vida que caracteriza a las multitudes locales: sin disturbios, en un caos ordenado y rebalsado de alegría que parece ya ser un sello de exportación. Pero ese fervor no fue un hecho aislado; lo vimos en la peregrinación a Luján y en otros espacios que expresan una búsqueda cada vez más elocuente del encuentro, la humanidad, el significado.
En estos tiempos de aislamiento y atomización, de agresividad y desconfianza, o de un caudal de sobreinformación que nos hace dudar de cualquier atisbo de certeza, reunirse cara a cara para celebrar un mensaje centrado en el humanismo parece ser el aliciente que necesitamos.
Los más escépticos aseguraron que León XIV no dijo nada nuevo. Nada que no supiéramos o no hubiéramos escuchado de nuestro Francisco. Pero es probable que no necesite innovar demasiado, que sólo precise recordar eso que siempre tuvimos dentro: un germen de solidaridad, del mate compartido, de tender la mano y poner al otro primero.
Y no es raro que los dirigentes de uno y otro lado de la grieta quieran capitalizar su prédica. Para unos, poner la economía a servicio de la gente es un mensaje de justicia social que no se parece en nada a la doctrina libertaria. Para otros, bajar la inflación a través de la reducción del déficit es la forma de dar servicio.
Y hoy que todos se conmueven con la abnegación papal, y antes de que pasemos rápidamente a ocuparnos de otra cosa, es importante que ese mensaje cale hondo: no hay diferencias tan grandes cuando miramos un poco más profundo y vemos eso que sí nos vuelve iguales. Nuestro humanismo.
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