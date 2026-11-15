Una vuelta a la humanidad

La visita del Papa León XIV aunó a millones de personas de distintas ideologías que buscaban recuperar la necesidad del encuentro y la solidaridad.

El Papa León XIV celebró su última misa en la Argentina con una casulla especial inspirada en la Virgen de Luján.

El Papa León XIV viajó a Perú después de haber pasado cuatro días en suelo argentino. Apenas 96 horas de gira oficial consiguieron acaparar el debate público y aunar a millones de personas que buscaron, en el mensaje del líder católico, un bálsamo para la desesperanza.

La gira del Sumo Pontífice dejó de ser un asunto meramente católico . Se calcula que todas las actividades reunieron, en total, a 7 millones de argentinos de distintas edades, ideologías, clases sociales y hasta religiones. Ahí estaban los sacerdotes y las monjas, los religiosos más fervientes, pero también los jóvenes que se empapaban por primera vez de los Evangelios y hasta los famosos y un público masivo que no querían quedarse afuera de esa fiesta de la Fe.

Su presencia en la Argentina se vivió con esa pulsión de vida que caracteriza a las multitudes locales: sin disturbios, en un caos ordenado y rebalsado de alegría que parece ya ser un sello de exportación. Pero ese fervor no fue un hecho aislado; lo vimos en la peregrinación a Luján y en otros espacios que expresan una búsqueda cada vez más elocuente del encuentro, la humanidad, el significado.

En estos tiempos de aislamiento y atomización, de agresividad y desconfianza, o de un caudal de sobreinformación que nos hace dudar de cualquier atisbo de certeza, reunirse cara a cara para celebrar un mensaje centrado en el humanismo parece ser el aliciente que necesitamos.

Los más escépticos aseguraron que León XIV no dijo nada nuevo. Nada que no supiéramos o no hubiéramos escuchado de nuestro Francisco. Pero es probable que no necesite innovar demasiado, que sólo precise recordar eso que siempre tuvimos dentro: un germen de solidaridad, del mate compartido, de tender la mano y poner al otro primero.

Y no es raro que los dirigentes de uno y otro lado de la grieta quieran capitalizar su prédica. Para unos, poner la economía a servicio de la gente es un mensaje de justicia social que no se parece en nada a la doctrina libertaria. Para otros, bajar la inflación a través de la reducción del déficit es la forma de dar servicio.

Y hoy que todos se conmueven con la abnegación papal, y antes de que pasemos rápidamente a ocuparnos de otra cosa, es importante que ese mensaje cale hondo: no hay diferencias tan grandes cuando miramos un poco más profundo y vemos eso que sí nos vuelve iguales. Nuestro humanismo.