"Alma misionera": la verdadera historia detrás de la canción que se viralizó durante la visita del Papa León XIV

La canción que se convirtió en un "hit" incluso hizo emocionar a León XIV. Pero detrás de ese tema viral, hay una historia controversial y hasta ahora desconocida.

Mónica de la Canal mostró el manuscrito con el que sostiene la autoría de la canción "Alma misionera".

"Alma misionera" es la canción que sonó en los encuentros que llevó adelante el Papa León XIV con los fieles, en las voces de Soledad y Natalia Pastorutti durante la visita papal a la Argentina. Y con el correr de las horas se volvió tendencia en las redes sociales, convirtiéndose en jun verdadero " hit".

Tras esas presentaciones y la gran repercusión que generó una canción ya conocida en las festividades religiosas , y que incluso hizo emocionar a León XIV, se conoció la historia detrás del tema que se hizo viral.

En las últimas horas, una mujer argentina confirmó ser la autora de "Alma misionera" y mostró el manuscrito original que conserva desde que la escribió.

Mónica de la Canal mostró el manuscrito con el que sostiene la autoría de la canción "Alma misionera". (Foto: captura de Telenoche / Eltrece).

Mónica de la Canal, oriunda de Chascomús, asegura que escribió la letra y la música en 1981, cuando tenía 18 años. En una entrevista con Telenoche, reconstruyó el recorrido de la composición desde los retiros de una parroquia bonaerense hasta los encuentros religiosos multitudinarios.

La repercusión también le dio una oportunidad para reclamar el reconocimiento de su trabajo. Después de 45 años, celebró que "podemos sacarlo a la luz y decir que es una canción argentina". Su relato ubica el nacimiento del tema doce años antes de la versión que lo atribuye a un seminarista mexicano.

Cómo nació "Alma misionera", la canción que se volvió hit con la visita de León XIV

En su adolescencia, De la Canal participaba de las misas, los retiros y las actividades de la parroquia del Corazón de María, donde compartía tiempo con un grupo de jóvenes y con los misioneros claretianos, cuyo trabajo con familias de menores recursos inspiró la composición.

En su reconstrucción, la canción surgió de esa experiencia de servicio y de la voluntad de acompañar a otras personas. La autora la tituló originalmente "Toma mi vida nueva", aunque después se difundió con otros nombres.

El primer paso fuera de aquella comunidad fue un retiro en Gándara, cerca de Chascomús. Después llegó a La Plata y continuó circulando por colegios, parroquias y encuentros juveniles. Con los años, también se incorporó al repertorio religioso de otros países.

Las interpretaciones durante la visita del Papa León XIV

El lunes 9 de noviembre, el Papa se sumó al canto durante su visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole. Compartió ese momento con residentes y trabajadores de la institución, dedicada a la atención de personas con discapacidad.

Un día después, la melodía volvió a escucharse en la vigilia juvenil frente al Monumento de los Españoles, en Palermo. León XIV acompañó la interpretación junto al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y los fieles reunidos en el lugar.

La canción también formó parte de la presentación de Soledad Pastorutti junto a su hermana Natalia. Su recorrido por encuentros multitudinarios tenía un antecedente en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, en 2013, durante el pontificado de Francisco.

Por qué hay una disputa por la autoría

La historia que cuenta De la Canal convive con otra atribución. Distintos cancioneros vinculan la obra con Enrique García Vélez, un seminarista mexicano que la presentó en un encuentro misionero celebrado en León, Guanajuato, en 1993.

Los créditos tampoco coinciden en los registros musicales: el catálogo Hymnary identifica a Mónica de la Canal como autora, fecha la obra en 1981 y señala su origen argentino. Pero las dos ediciones de "Flor y Canto" que reúne esa misma ficha tienen datos distintos. La de 2011 la presenta como anónima; la de 2023 la atribuye a García Vélez.

De la Canal sostiene su reclamo con el manuscrito original y con los testimonios de quienes ya la cantaban en Chascomús antes de 1993. Al mostrar aquellas hojas escritas a mano, resumió cómo logró conservarlas durante más de cuatro décadas. "Resistió muchas mudanzas, debo admitir", contó.