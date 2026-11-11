Día del Cornudo: por qué se celebra el 11 de noviembre y qué pueblo elige al "cornudo del año"

Qué hay detrás de la fecha que genera gran repercusión y cómo se organiza el particular festejo.

Este miércoles 11 de noviembre es la celebración de un evento muy curioso: el Día del Cornudo, una efeméride que pone a los engañados en el centro de una fiesta popular.

La tradición prepara una procesión callejera en la que los participantes lucen los cuernos que dieron nombre al festejo. El protagonista del desfile recibe el título de "rey de los cornudos". Lo eligen durante el año y lo pasean por el pueblo entre cantos y bromas.

A su alrededor marchan vecinos con cornamentas en la cabeza , que convierten el símbolo de la infidelidad en parte de su vestuario.

La celebración también tiene música, trajes blancos y rojos y puestos de comida. En su formato actual, el encuentro se organiza desde la década de 1980 y combina la burla a las traiciones amorosas con una feria dedicada a los productos del otoño.

Por qué se celebra el Día del Cornudo el 11 de noviembre

La fecha coincide con la festividad de San Martín de Tours. En parte del folclore italiano, el santo aparece como protector de los maridos engañados, una asociación que dio lugar a celebraciones burlescas alrededor de su día.

El personaje del "cornudo del año" recorre el pueblo montado en un burro. (Foto: Visit Val d'Aniene).

Una leyenda cuenta que el santo vigilaba de cerca a su hermana para impedir que se encontrara con su enamorado. La joven consiguió engañarlo y mantener la relación a sus espaldas. El relato le atribuye al hermano la condición de "cornudo" por haber sido burlado y forma parte de las explicaciones populares del festejo.

También circulan versiones que relacionan los cuernos con las ferias ganaderas de noviembre, las fiestas celtas o los guerreros del Imperio Romano. Esas historias se transmiten como interpretaciones del origen del símbolo. La festividad de San Martín es la que fija la referencia del 11 de noviembre para la celebración italiana.

El pueblo que elige a su "rey de los cornudos"

Una de las expresiones más conocidas de esta tradición se encuentra en Rocca Canterano, un pueblo del valle del Aniene, en la región italiana del Lacio, cerca de Roma. Allí se organiza la Festa del Cornuto, junto con la Sagra della Rola, la feria de las castañas asadas.

El momento central es el desfile nocturno. Una estructura con cuernos gigantes, cargada por dos hombres, abre la marcha por las calles. Los participantes usan sombreros o cascos con cornamentas y avanzan entre gritos y canciones por un pueblo adornado con la misma simbología.

El "cornudo del año" recorre el trayecto montado en un burro, que representa la ingenuidad. Otro de los personajes es un poeta, llevado en un trono sobre los hombros de los participantes, que recita versos dedicados a San Martín.

La fiesta de 2026 y la feria de las castañas

El encuentro se realiza durante el fin de semana que precede o coincide con el 11 de noviembre. Para 2026, la edición número 42 fue anunciada para el sábado 7 y el domingo 8, con organización de la asociación Pro Loco y patrocinio del municipio.

Los participantes llevan una cornamenta en andas por las calles de Rocca Canterano. (Foto: Visit Val d'Aniene).

La comida tiene su lugar dentro de la fiesta. El antiguo calendario agrícola de la zona vinculaba estas jornadas con el final de la recolección de castañas y la llegada del vino nuevo. Los vecinos recorrían las bodegas de sus conocidos para compartir y probar la producción reciente.

En los puestos se ofrecen castañas asadas, brochetas de carne de oveja y sándwiches de salchicha con achicoria. Otra especialidad son los cecamariti, una pasta artesanal de la zona que acompaña la celebración junto con el vino.