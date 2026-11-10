Tremendo susto en una YPF: bomberos acudieron ante una emergencia por la presencia de humo

La situación ocurrió durante la madrugada del lunes. Una dotación se hizo presente en el lugar. ¿Qué fue lo que pasó?

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes 9 de noviembre.

Un importante susto se vivió durante la madrugada del lunes en una estación de servicio YPF ubicada sobre la Ruta Provincial 51 , en la zona de Vista Alegre , luego de que se alertara sobre la presencia de una columna de humo blanco. La situación generó preocupación y motivó la intervención de los Bomberos Voluntarios de Centenario.

El episodio ocurrió en las primeras horas del 9 de noviembre en las instalaciones de la sucursal ubicada en el Distrito Industrial Río Neuquén , a unos 12 kilómetros de la rotonda de la Ruta Provincial 7. Ante la posibilidad de que se estuviera desarrollando un incendio, una dotación de bomberos se movilizó rápidamente hacia el lugar para verificar lo que estaba sucediendo.

De acuerdo con la información difundida por Centenario Digital, el llamado recibido por el cuartel advertía sobre una columna de humo blanco que aparentemente provenía de las instalaciones. Además, se había reportado un olor similar al de cables quemados, lo que incrementó la preocupación ante un posible desperfecto eléctrico.

La situación motivó el despliegue preventivo del personal de emergencias, que al arribar al establecimiento comenzó con las tareas correspondientes para determinar si existía algún foco de incendio o una falla en las instalaciones.

Qué encontraron los bomberos

Una vez que los Bomberos Voluntarios de Centenario arribaron a la estación de servicio, comenzaron con las tareas de inspección para determinar el origen del fenómeno advertido.

Sin embargo, al momento de su llegada ya no se observaba presencia de humo, por lo que el personal decidió realizar una recorrida preventiva por las instalaciones para descartar cualquier situación de riesgo.

En ese contexto, los bomberos concentraron parte de la inspección en una de las cámaras de frío del establecimiento, ante la posibilidad de que el fenómeno estuviera relacionado con el funcionamiento de alguno de los equipos de refrigeración.

Gentileza: Centenario Digital.

Para realizar las verificaciones, los efectivos utilizaron una cámara térmica, una herramienta que permite detectar variaciones de temperatura y localizar posibles puntos de sobrecalentamiento que no son visibles a simple vista.

Tras completar la inspección, comprobaron que las temperaturas se encontraban dentro de los parámetros normales y que no existían indicios de un principio de incendio.

De esta manera, los bomberos lograron descartar la presencia de fuego en los sectores inspeccionados.

¿Era humo o vapor? Qué dijeron los bomberos

Luego de descartar la existencia de fuego en las instalaciones, surgió una posible explicación sobre lo que había generado la alerta durante la madrugada.

Según las primeras evaluaciones, la columna blanca observada podría haber sido vapor de agua producto de un fenómeno de condensación, aunque todavía no se logró establecer con precisión qué provocó la situación.

En este sentido, Patricio Álvarez, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Centenario, explicó a LM Neuquén que aún restaban algunas verificaciones para esclarecer lo ocurrido. "No se puede determinar todavía. Eso quedaba supeditado a lo que hoy a la mañana hiciera la gente del servicio de refrigeración que había trabajado ayer", señaló.