Las principales petroleras del país cuentan con promociones a través de bancos, billeteras virtuales y aplicaciones. Cómo aprovecharlas.

Descuentos en nafta del 30%: qué días conviene cargar para ahorrar en combustible y con qué promociones

Cargar combustible se volvió un verdadero golpe al bolsillo . La guerra en Medio Oriente disparó el precio del petróleo y empujó el valor de la nafta en todo el mundo. Y Argentina no fue la excepción. Para atenuar ese impacto, existen distintas promociones que permiten un importante ahorro a la hora de pasar por el surtidor.

Los descuentos están disponibles a través de bancos, billeteras virtuales y aplicaciones de las principales petroleras, y pueden alcanzar hasta un 30% , aunque el porcentaje final dependerá de la compañía, el día de la semana, el medio de pago y el tipo de combustible elegido.

Además, en algunos casos, las rebajas se aplican directamente al momento de pagar , mientras que en otros funcionan mediante reintegros posteriores con límites semanales o mensuales . A continuación, todas las propuestas abarcan las redes YPF, Shell, Axion y Puma Energy.

YPF: descuentos en nafta con la aplicación

La principal petrolera del país tiene importantes promociones a través de su aplicación.

YPF cuenta con diferentes alternativas para reducir el costo de las cargas de combustible. Una de las principales es la App YPF, que permite acceder a descuentos mediante el pago con dinero disponible en la billetera digital. Durante noviembre, la aplicación ofrece un 10% de ahorro todos los días, con un tope semanal de $5.000. También contempla beneficios especiales para los combustibles de la línea Infinia e Infinia Diesel, con descuentos que pueden llegar al 15% los martes.

A esto se suma un 3% de descuento para quienes utilizan el sistema de autodespacho y un beneficio adicional del 6% para las cargas nocturnas realizadas entre las 0 y las 6. Los socios del Automóvil Club Argentino (ACA) también pueden acceder a un 5% de ahorro diario, con un límite mensual de $18.000.

Las promociones bancarias que incluyen a YPF en noviembre 2026

Las promociones bancarias amplían las posibilidades de ahorro en YPF. Algunas opciones son:

Banco Nación: 20% de reintegro los viernes pagando mediante BNA+ o MODO BNA con tarjetas de crédito Visa o Mastercard. El tope es de $10.000 mensuales.

20% de reintegro los viernes pagando mediante BNA+ o MODO BNA con tarjetas de crédito Visa o Mastercard. El tope es de $10.000 mensuales. BBVA : 20% de reintegro los sábados con tarjetas de crédito vinculadas a MODO desde la App YPF. El límite es de $8.000 semanales.

: 20% de reintegro los sábados con tarjetas de crédito vinculadas a MODO desde la App YPF. El límite es de $8.000 semanales. Banco Macro : 20% los miércoles para clientes generales y 30% para usuarios Selecta. Los topes mensuales son de $8.000 y $20.000, respectivamente.

: 20% los miércoles para clientes generales y 30% para usuarios Selecta. Los topes mensuales son de $8.000 y $20.000, respectivamente. Banco Galicia: los lunes ofrece descuentos del 15% para clientes Éminent y de hasta el 25% para quienes acreditan su sueldo en la entidad.

los lunes ofrece descuentos del 15% para clientes Éminent y de hasta el 25% para quienes acreditan su sueldo en la entidad. Banco Patagonia: hasta 25% de reintegro los jueves.

hasta 25% de reintegro los jueves. Grupo Petersen: descuentos de entre el 10% y el 20% los viernes, según el segmento del cliente.

Shell: cómo conseguir rebajas con Shell Box y tarjetas bancarias

Shell cuenta con promociones desde su app y con bancos. Claudio Espinoza

Shell también ofrece distintas promociones para quienes buscan reducir el gasto en combustible durante noviembre. Su principal herramienta es Shell Box, la aplicación que permite pagar desde el celular, acceder a descuentos y acumular beneficios.

Uno de los descuentos más importantes es el que se aplica los miércoles: los usuarios pueden obtener un 10% de rebaja en los combustibles V-Power, con un tope semanal de $5.000 por compra. Además, quienes cuentan con Tarjeta 365 pueden acceder a promociones de lunes a viernes. Entre ellas se encuentran un 10% de descuento en V-Power, con un límite semanal de $5.000, y un 5% en nafta súper, con un tope de $2.000 por semana.

Como sucede con YPF, Shell también cuenta con descuentos bancarios. Algunos de ellos son:

Banco Nación : 20% de reintegro los viernes mediante BNA+ o MODO, con un tope mensual de $10.000.

: 20% de reintegro los viernes mediante BNA+ o MODO, con un tope mensual de $10.000. BBVA : 20% los sábados pagando con tarjetas de crédito a través de MODO, con un máximo de $8.000 semanales.

: 20% los sábados pagando con tarjetas de crédito a través de MODO, con un máximo de $8.000 semanales. Banco Macro: 20% los miércoles para clientes generales y hasta 30% para usuarios Selecta.

20% los miércoles para clientes generales y hasta 30% para usuarios Selecta. Banco Galicia: descuentos de hasta el 25% los lunes, según el segmento del cliente.

descuentos de hasta el 25% los lunes, según el segmento del cliente. Banco Patagonia : hasta 25% los jueves.

: hasta 25% los jueves. Santander: 15% los jueves para clientes Select que abonen desde Shell Box con tarjetas Visa de crédito

Axion: descuentos en combustibles con la aplicación ON

Axion Energy, otra de las petroleras que mantienen los descuentos en noviembre 2026.

Otra petrolera que ofrece promociones es Axion Energy, que concentra buena parte de sus promociones en ON, su aplicación de fidelización y beneficios. Este mes, los usuarios pueden conseguir un 10% de descuento los lunes y viernes en los combustibles Quantium y Quantium Diesel. El límite de ahorro mensual varía según el nivel de cada cliente dentro del programa y se ubica entre $7.000 y $14.000.

Para quienes cargan nafta súper también existe una promoción particular: un 5% de descuento todos los días, siempre que la operación sea de al menos 25 litros.

Además de los descuentos propios de la aplicación, Axion tiene acuerdos con distintas entidades financieras:

Banco Nación: 20% de reintegro los viernes, con un tope mensual de $10.000.

20% de reintegro los viernes, con un tope mensual de $10.000. BBVA : 20% los sábados utilizando tarjetas de crédito vinculadas a MODO, con un máximo semanal de $8.000.

: 20% los sábados utilizando tarjetas de crédito vinculadas a MODO, con un máximo semanal de $8.000. Banco Macro : 20% los miércoles para clientes generales y 30% para clientes Selecta.

: 20% los miércoles para clientes generales y 30% para clientes Selecta. Banco Galicia: 15% para clientes Éminent y hasta 25% para quienes acreditan sus haberes, los lunes.

15% para clientes Éminent y hasta 25% para quienes acreditan sus haberes, los lunes. Santander: 15% los jueves para clientes Select.

15% los jueves para clientes Select. Banco Ciudad : 10% los domingos para clientes generales y hasta 20% para quienes cobran sus haberes en la entidad.

: 10% los domingos para clientes generales y hasta 20% para quienes cobran sus haberes en la entidad. Brubank: descuentos los martes y beneficios especiales para clientes Ultra durante los fines de semana.

Puma Energy: cómo ahorrar con la aplicación Puma Pris

Puma cuenta con descuentos que van de entre el 10 y 30%. Maria Isabel Sanchez

Puma Energy también forma parte de las petroleras que ofrecen promociones durante noviembre. Su herramienta principal es Puma Pris, una aplicación que permite acceder a descuentos, pagar combustible y acumular créditos para futuras cargas.

Uno de los beneficios destacados es el 10% de descuento los miércoles en nafta súper, Max Premium e Ion Diesel. Para acceder, los usuarios deben realizar el pago mediante el código QR de la aplicación.

La compañía también cuenta con los siguientes acuerdos con bancos y billeteras digitales: