Adiós al Fiat Cronos: cuál es el auto a nafta más económico que se puede comprar hoy

Para quienes buscan un vehículo tradicional, este hatchback se posiciona como una de las mejores opciones por su precio económico y su equipamiento.

Cuál es el auto naftero más barato de Argentina 2026 y sus características

Pese a que los vehículos eléctricos e híbridos ganan cada vez más terreno en el mercado automotriz , aún existen opciones atractivas para quienes prefieren mantener motorizaciones que sean 100% a combustión . De hecho, en el ranking de los autos más económicos del país , el segundo lugar quedó en manos de un modelo naftero , con un precio inferior a los $30.000.000.

Este vehículo logró ubicarse entre las opciones más económicas de la actualidad gracias a una combinación de precio competitivo para su versión de entrada de gama , motor naftero 1.6 , caja manual de seis velocidades y un equipamiento de seguridad que incluye seis airbags desde la versión básica.

Dentro de los modelos con motor de combustión, el Hyundai HB20 se destaca como el más barato. Se trata de una alternativa ideal para quienes buscan un auto tradicional , que funcione con nafta y permita realizar tanto recorridos urbanos como viajes por ruta. Su versión de entrada, el Comfort Plus MT , tiene un valor de lista de $28.500.000. Su precio y características le permiten competir con otros vehículos accesibles del mercado local, como el Renault Kwid , el Volkswagen Polo y el Fiat Mobi.

La versión de entrada del Hyundai HB20 tiene un valor de $28.500.000.

La gama se completa con otras dos alternativas, que incorporan una transmisión automática y mayores elementos de confort y tecnología:

HB20 Comfort Plus AT : desde $32.500.000

: desde $32.500.000 HB20 Platinum Safety AT: desde $36.500.000

Cómo es el motor naftero del Hyundai HB20

Uno de los principales atributos del Hyundai HB20 es su motorización. Todas las versiones comercializadas en Argentina utilizan un propulsor Gamma 1.6 de 16 válvulas, con cuatro cilindros y alimentación naftera. Este motor tiene una cilindrada de 1.591 centímetros cúbicos y desarrolla una potencia máxima de 123 CV a 6.300 revoluciones por minuto, mientras que el torque alcanza los 15,5 kgm a 4.850 rpm.

En cuanto a la transmisión, la versión Comfort Plus MT utiliza una caja manual de seis velocidades. Por su parte, las otras dos configuraciones incorporan una transmisión automática también de seis marchas.

Las principales características mecánicas son:

Motor : 1.6 Gamma de 16 válvulas.

: 1.6 Gamma de 16 válvulas. Cilindrada : 1.591 cc.

: 1.591 cc. Potencia máxima : 123 CV.

: 123 CV. Torque máximo : 15,5 kgm.

: 15,5 kgm. Transmisión : manual o automática de seis velocidades.

: manual o automática de seis velocidades. Tracción : delantera.

: delantera. Combustible: nafta.

Compacto, seguro y ahora más barato: la estrategia de Hyundai para competir en el segmento compacto con el HB20. Hyundai

Una ventaja para quienes comparan las distintas versiones es que no se necesita pagar más para acceder a una motorización de mayor potencia. Las tres alternativas comparten el mismo propulsor y las diferencias principales están relacionadas con la transmisión y el equipamiento.

Todas las dimensiones del Hyundai HB20

Este vehículo pertenece al segmento B y presenta una carrocería hatchback de cinco puertas. Sus dimensiones están pensadas para combinar facilidad de manejo en espacios urbanos con suficiente espacio interior para el uso cotidiano. Tiene 4,015 metros de largo, 1,72 metros de ancho y 1,47 metros de alto. La distancia entre ejes es de 2,53 metros, mientras que su peso en orden de marcha es de aproximadamente 1.056 kilogramos.

Otro aspecto importante es la capacidad de carga. El baúl ofrece 300 litros, una capacidad que puede ampliarse hasta los 930 litros cuando se pliegan los asientos traseros. Además, cuenta con un tanque de combustible de 50 litros, un dato que permite disponer de una buena autonomía potencial, aunque el recorrido que se puede realizar depende del consumo, las condiciones de manejo y el tipo de trayecto.

En cuanto a la suspensión, utiliza un sistema delantero McPherson y una configuración trasera con barra de torsión y estabilizadora.

Este hatchback se destaca por su precio económico y su equipamiento.

Qué equipamiento ofrece la versión más barata del Hyundai HB20

Aunque se trata de la versión más económica de la gama, el Comfort Plus MT cuenta con distintos elementos destinados a mejorar la comodidad de los ocupantes y facilitar la conducción. Entre sus principales características se encuentran: