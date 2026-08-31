Este es el SUV más barato de Toyota: a menor precio que el Yaris Cross y Corolla Cross, ¿dónde se vende?

Entre las ofertas de modelos SUV de la automotriz japonesa , se destaca uno más económico que el Yaris Cross y el Corolla Cross. ¿Cuál es?

Recientemente, se conoció que el Toyota Corolla Concept, cuyo lanzamiento internacional se prevé para 2027, incluirá un diseño deportivo y futurista. Y entre las opciones de modelos SUV que ofrece Toyota , uno en particular se destaca por ser compacto y comercializarse a un menor precio que el Yaris Cross y el Corolla Cross. ¿De cuál se trata?

Toyota tiene una fuerte competencia en la región. De hecho, el SUV chino que lidera las ventas en su segmento en el mercado brasileño es el Haval H6, modelo que alcanzó las 5.673 unidades patentadas durante julio de 2026 frente a las 3.678 unidades del Toyota Corolla Cross.

El modelo SUV más económico de Toyota es el Toyota Raize , que en la actualidad se comercializa en muy pocos países, entre ellos México, Chile, Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos.

Entre las opciones de modelos SUV que ofrece Toyota, uno en particular se destaca por ser compacto y comercializarse a un menor precio que el Yaris Cross y Corolla Cross.

El Toyota Raize está por debajo del Corolla Cross y del Yaris Cross y es el más económico de toda la gama. Se puede adquirir por menos de 24 mil dólares -en su versión base de gama- y dispone de un motor turbo, un consumo muy bajo y una dotación de confort y seguridad completa.

Como el Toyota Raize mide 4030 mm de largo, 1710 de ancho y 1630 de alto y su distancia entre ejes es de 2520, es más compacto que el Yaris Cross (4300) y el Yaris convencional (4145).

Así es el Toyota Raize, el SUV más accesible de Toyota

Las principales características del Toyota Raize, el SUV más accesible de Toyota en países como México, son las siguientes:

Motor naftero 1.0 litros turbo de tres cilindros que desarrolla alrededor de 98 CV y 140 Nm de torque y puede combinarse con una caja manual de cinco velocidades o una transmisión automática CVT, dependiendo de la versión.

Consumo de hasta 19.3 km/l, una cifra propia de un auto híbrido.

La versión de entrada de gama -más accesible desde lo económico- incluye transmisión manual, faros LED, cámara de reversa, pantalla multifunción de 7 pulgadas y botón de encendido.

El modelo XLE CVT (cuyo precio es de 23.892 dólares) presenta caja automática CVT en lugar de la manual y el agregado de funciones como control remoto, cámara de reversa, pantalla multifunción de 7 pulgadas y compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto.

En tanto, el XLE CVT Bi-Tono -la versión tope de gama del Toyota Raize- cuesta 24.676 dólares y añade cámara de reserva, conectividad con smartphones y una configuración exterior de dos colores. Todas las opciones disponen de sistemas como control de estabilidad y de tracción, asistencia de arranque en pendientes y seis airbag.

El Toyota Raize está por debajo del Corolla Cross y del Yaris Cross y es el más económico de toda la gama: se puede adquirir por menos de 24 mil dólares.

Si bien el Toyota Raize aún no se comercializa en países como Brasil y Argentina, la automotriz japonesa podría considerar impulsar este modelo de SUV económico para competir con otros referentes del mercado como lo son el Chevrolet Sonic y el Volkswagen Tera. ¿Llegará a nuestro país?