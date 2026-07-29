Se renovó el Corolla Cross 2027: las nuevas características del SUV híbrido de Toyota, que privilegia los bajos costos

Este nuevo modelo de Toyota llega con actualizaciones estéticas, de equipamiento y mecánicas, siendo ideal para quienes privilegian la comodidad y la economía.

Se renovó el Corolla Cross 2027: las nuevas características del SUV híbrido de Toyota

El Toyota Corolla Cross , uno de los SUV más vendidos del país, se renueva con su modelo híbrido , una propuesta que busca consolidar su éxito en mercados donde la combinación de prestaciones, economía y tecnología es cada vez más demandada. Esta versión llega con actualizaciones estéticas, de equipamiento y mecánicas que lo separan claramente de la tradicional versión naftera.

El modelo SUV híbrido se presenta como una alternativa confiable, eficiente y moderna , siendo una alternativa orientada a las necesidades de las familias que privilegian la comodidad y la economía de uso sin sacrificar seguridad ni confort.

La variante híbrida del Corolla Cross 2027 combina un motor naftero con tres propulsores eléctricos para desarrollar 196 CV y tracción total eléctrica.

Según Toyota, esta configuración alcanza un consumo combinado de hasta 42 MPG y acelera de 0 a 100 km/h en poco más de siete segundos, ubicándose entre las alternativas más eficientes del segmento. La garantía de la batería híbrida alcanza hasta 10 años.

El nuevo Corolla Cross ofrece actualizaciones estéticas, de equipamiento y mecánicas.

Su configuración permite:

Operación en modo completamente eléctrico a baja velocidad y en maniobras urbanas.

Recuperación y regeneración de energía en frenadas y deceleraciones.

Funcionamiento combinado donde el motor térmico y los eléctricos optimizan rendimiento y consumo.

La gama también incluyó una versión con motor naftero 2.0 atmosférico de 169 CV, disponible con tracción delantera o integral y caja automática CVT. Aunque mantuvo un enfoque equilibrado, la variante híbrida sobresalió por su menor consumo y mejor respuesta.

Comportamiento y confort de marcha

Gracias al apoyo eléctrico al arranque y en despliegues de baja demanda, el Corolla Cross híbrido ofrece un empuje inmediato al acelerar desde parado y una marcha particularmente suave en ciudad. La gestión inteligente entre motor térmico y eléctrico proporciona transiciones casi imperceptibles para el conductor.

El Toyota Corolla Cross, en su Versión GR.

En ruta, la híbrida puede priorizar el motor térmico cuando se requiere potencia sostenida, aunque la asistencia eléctrica contribuye a reducir el esfuerzo del motor y, por ende, el consumo.

Diseño y presencia

A primera vista, el Corolla Cross 2027 híbrido mantiene la línea sobria y moderna que caracteriza a la familia Corolla Cross: proporciones compactas de SUV urbano, capó ligeramente elevado, parrilla delantera afinada y ópticas LED de diseño angular. Toyota introdujo detalles exteriores específicos para la versión híbrida: insignias “Hybrid” en puertas y portón, llantas de aleación con diseño aerodinámico optimizado y retoques en paragolpes que mejoran la eficiencia aerodinámica.

En el interior, materiales de tacto agradable, una consola central rediseñada y opciones de tapizados exclusivos (combinaciones de tela técnica y cuero sintético en algunos niveles de equipamiento) aportan sensación de calidad y durabilidad.

Su interior cuenta con tecnología de punta.

Equipamiento y tecnología

El Corolla Cross 2027 híbrido llega con una dotación tecnológica acorde a su enfoque moderno: pantalla multimedia táctil de mayor tamaño compatible con Apple CarPlay y Android Auto, instrumentación digital parcialmente configurable, y sistemas de conectividad que permiten monitorear el consumo eléctrico, el estado de la batería y modos de conducción (Eco, Normal, Sport, y a veces un modo EV limitado). En su interior, las variantes incorporaron tapizados SofTex, climatizador bizona y asientos calefaccionados.

En seguridad activa, se mantiene el paquete Toyota Safety Sense actualizado, que incluye frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, asistencia de mantenimiento de carril y detección de peatones, con calibraciones específicas para la gestión híbrida.

A qué precio se vende en Argentina

El Corolla Cross híbrido suele tener un precio superior al de su homóloga naftera, debido a la complejidad del sistema y a la tecnología embarcada. Sin embargo, ese costo adicional se compensa en muchos casos por menores gastos operativos, como el ahorro de combustible. Además, el mantenimiento del sistema híbrido está diseñado para ser de bajo requerimiento.

A través de su página web, Toyota ofrece la versión intermedia con motorización híbrida autorrecargable (HEV) a $57.355.000, mientras que la versión tope de gama con sistema híbrido (HEV) se consigue a $63.684.000.