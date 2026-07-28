Tesla llega a la Argentina: desde cuándo se podrán conseguir los autos de Elon Musk

Los vehículos de la afamada marca estadounidense desembarcarán en nuestro país . Y aquí te contamos desde cuándo se podrán conseguir los autos de Tesla en la Argentina .

En 2003, los ingenieros Martin Eberhard y Marc Tarpenning fundaron Tesla Motors en Austin, Texas (Estados Unidos). Más tarde, la empresa cuyo actual director ejecutivo es Elon Musk mutó su nombre a Tesla, Inc. , que diseña, fabrica y comercializa autos eléctricos. Luego de más de 20 años de haberse creado la marca, Tesla desembarcará en la Argentina . ¿Desde cuándo se podrán conseguir sus vehículos?

Los autos eléctricos de la empresa Tesla -cuyo director ejecutivo es Elon Musk- desembarcán en la Argentina durante 2027.

Cabe resaltar que el 1ro de abril de 2026, a través del Boletín Oficial, se conoció la constitución de Tesla Argentina SRL. De este modo, la empresa de origen estadounidense designó a un country manager para después abrir una oficina e iniciar así su desembarco orgánico. En una primera etapa, se abocará al negocio de los cargadores eléctricos.

Así, esta sociedad mencionada más arriba fue creada para desarrollar las operaciones de la compañía en Argentina y acompañar un plan regional que también incluye a Uruguay, donde el proyecto de expansión presenta un mayor grado de desarrollo.

Ernesto Cavicchioli, presidente de la Cámara de Importadores de Autopartes (CIDOA) y CEO de Hyundai Motor Argentina, destacó la llegada de Tesla a la Argentina: "Esperamos la llegada de Tesla porque desde la cámara de importadores siempre trabajamos para tener un mercado más abierto, con más competencia, con más marcas. Creemos que la competencia mejora el sistema” .

Cabe recordar que el auto eléctrico más vendido del mundo en 2023 fue el Tesla Model, con un total de 1.230.000 unidades registradas. Y lo cierto es que, paulatinamente, se van generando otras posibilidades para explorar el uso del auto eléctrico, entre cuyos beneficios se encuentra el de reducir los gastos de 10 a 1 comparando el valor de la carga eléctrica con el de llenar el tanque de combustible y el de reducir a cero la contaminación ambiental.

Los autos eléctricos de la empresa Tesla desembarcán en la Argentina durante 2027. Tesla

El socio estratégico de Tesla en la Argentina

Para que Tesla desembarque en la Argentina fue clave el rol de YPF. Horacio Marín -titular de la petrolera- viajó hasta la Gigafactory de Tesla en Texas, y firmó allí una carta de intención para explorar el despliegue de la red de carga rápida en el país. Cabe resaltar que YPF cuenta con 1.600 estaciones de servicio, la red más amplia del territorio nacional. Y está previsto que, antes de que concluya 2026, se instalarán cargadores en 17 estaciones, comenzando por Nordelta (AMBA) con el objetivo de cubrir corredores clave como Santa Fe-Rosario, Buenos Aires-Mendoza y hasta la Patagonia.

¿Cuánto costará un auto de Tesla en la Argentina?

A modo de referencia, es oportuno precisar que el Tesla Model 3 se comercializa en Uruguay por USD 33.000 y el Model en USD 36.500, aunque en Argentina esos valores podrían duplicarse debido a la estructura arancelaria vigente.

Cuánto cuesta un auto eléctrico en Argentina 2026

Actualmente, el ranking con los 10 autos eléctricos más baratos de la Argentina, con los precios expresados en dólares, es el siguiente:

JMEV Easy 3: USD 18.900 (City car/Urbano).

BYD Dolphin Mini GL: USD 22.990 (Hatchback urbano).

BYD Dolphin Mini GS: USD 23.990 (Hatchback urbano).

BAIC EU5: USD 28.900 (Sedán).

BYD Yuan Pro GL: USD 29.990 (SUV).

JAC EV30X: USD 30.500 (Hatchback).

GWM Ora 03: USD 31.000 (Hatchback).

JAC E-JS1: USD 33.000 (Urbano).

BYD Dolphin GS: USD 35.900 (Hatchback).

Nissan Leaf: USD 38.500 (SUV).

Entre los 10 autos eléctricos más baratos que se pueden comprar en la Argentina, cabe destacar que aparecen marcas chinas en nueve de los 10 lugares del ranking, mientras que Nissan es la única automotriz tradicional que logra ingresar con el Leaf.