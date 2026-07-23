Elon Musk realizará una nueva versión de La Odisea pero con con IA: será "históricamente exacta"

El enfrentamiento entre Elon Musk y Christopher Nolan sumó un nuevo capítulo. Luego de meses de cuestionamientos públicos hacia la adaptación cinematográfica de La Odisea, el empresario anunció que su plataforma de inteligencia artificial , Grok Imagine , desarrollará una película basada en el clásico poema de Homero que, según afirmó, será "superior en exactitud histórica" al filme dirigido por el reconocido cineasta.

La declaración fue realizada el 21 de julio a través de su cuenta en X, donde Musk compartió un cortometraje de aproximadamente tres minutos generado íntegramente con inteligencia artificial por un usuario de la red social. Al citar esa publicación, el fundador de Tesla y SpaceX escribió: “Antes de que termine este año, Grok Imagine hará una película de larga duración de The Odyssey que será históricamente exacta y fiel al arte de Homero".

El anuncio no pasó inadvertido porque llega después de varios meses en los que Musk cuestionó públicamente la adaptación de The Odyssey incluso antes de su estreno. Durante la campaña promocional de la película protagonizada por Matt Damon, el empresario criticó especialmente las decisiones de casting. Uno de los principales blancos de sus comentarios fue la elección de Lupita Nyong’o para interpretar a Helena de Troya y Clitemnestra.

Before this year ends, Grok Imagine will make a full-length movie of The Odyssey that is historically accurate and true to the art of Homer https://t.co/bVHzUmY9WN — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026

De acuerdo con lo recordado por Variety, en marzo Musk llegó a publicar que “Chris Nolan es un racista anti blancos” y sostuvo que el director eligió a la actriz porque “quiere los premios Óscar”. Además, respaldó publicaciones con comentarios transfóbicos dirigidos a Elliot Page, quien interpreta a Sinon en la producción. El mismo medio señaló que el video compartido recientemente por Musk parece reflejar esa postura, ya que presenta un elenco completamente blanco, una decisión que coincidiría con las preferencias que el magnate había expresado anteriormente sobre la adaptación.

¿Puede existir una versión "históricamente exacta" de La Odisea?

La promesa de Musk también abrió un intenso debate entre especialistas y usuarios de redes sociales. La obra de Homero fue escrita hace aproximadamente 2.800 años y pertenece a la tradición de la mitología griega. En su historia aparecen personajes y criaturas fantásticas como un cíclope, monstruos marinos y la hechicera Circe, capaz de transformar a los hombres en cerdos.

Por ese motivo, numerosos usuarios cuestionaron qué significa exactamente realizar una adaptación "históricamente exacta" de una obra que forma parte de la ficción mitológica. Entre las respuestas más comentadas en X aparecieron mensajes como: “¿Históricamente exacta? Sabes que es un poema mitológico, ¿verdad?”, mientras que otro usuario ironizó: “‘Históricamente exacta’. Hay un cíclope”.

El éxito comercial de la película de Nolan

Pese a la polémica impulsada por Musk, la versión dirigida por Christopher Nolan mantiene un sólido desempeño en los cines. Según informó Variety, The Odyssey obtuvo alrededor de 264 millones de dólares durante su primer fin de semana en la taquilla mundial, un resultado que la posiciona como una de las producciones con mayor potencial para convertirse en la película más exitosa de la carrera del director.

Antes del estreno, Lupita Nyong’o respondió a las críticas relacionadas con la diversidad del elenco y defendió la elección artística del proyecto: “Nuestro reparto es representativo del mundo. No voy a dedicar mi tiempo a pensar en una defensa. Las críticas existirán tanto si respondo como si no”, expresó la actriz. Por su parte, Nolan evitó profundizar en la controversia y aseguró: “Estas conversaciones que ocurren antes de que la gente vea la película siempre son irrelevantes, porque nadie que las tiene sabe realmente cómo es la película todavía”.

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Nolan también cuestionó el avance de la inteligencia artificial en el cine

El director británico también dejó clara su postura respecto al uso de la inteligencia artificial para reemplazar procesos creativos dentro de la industria cinematográfica: “La idea de que sustituya por completo a los seres humanos y a la creatividad humana me parece un disparate”, afirmó. Luego añadió: “Nunca había visto una tecnología adoptada con tanto éxito por Wall Street, los inversores y las empresas tecnológicas que el público haya rechazado de una forma tan contundente”.

Mientras tanto, el anuncio de Musk tampoco encontró un respaldo unánime entre los usuarios de X. Además de cuestionar la supuesta fidelidad histórica de la propuesta, muchos rechazaron la posibilidad de una película realizada completamente con inteligencia artificial. Entre los comentarios más compartidos se destacaron frases como: “No, gracias. La gente quiere actores reales. Usen la IA para ayudar a la humanidad, no para entretenernos”, mientras que otro usuario resumió el escepticismo con una ironía: “Es muy importante señalar que él no dijo que la película fuera a ser buena”.