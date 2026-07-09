Matt Damon se mostró con sus 4 hijas en la premiere de "La Odisea"

El actor se mostró con sus hijas en una gala cargada de emoción. Cómo fue el encuentro.

Matt Damon fue protagonista en una noche especial donde se realizó la premiere de La Odisea , una nueva película que fue dirigida por Christopher Nolan . Allí vivió una noche emotiva al ser acompañado por su esposa Luciana Barroso , y sus cuatro hijas Alexia, Isabella, Gia y Stella .

Durante la gala se mostraron juntos, posando ante las cámaras que buscaban imperiosamente tener ese retrato especial. Fue una noche plagada de emociones al poder asistir con su familia.

“Ellas se están divirtiendo mientras yo trabajo, pero estoy muy feliz de que estén aquí. Todas están tan grandes. Tuve un verdadero momento paternal al borde de las lágrimas al verlas hoy”, soltó en diálogo con Entertainment Tonight.

Luego, le afirmaron que sus hijas habían crecido. Sin dejar de pasar el dato, respondió: "Es mucho. Es maravilloso, pero es mucho“.

Qué dijo sobre el proceso de filmación de La Odisea

En diálogo con People, sostuvo: "Es genial porque ellas también tuvieron que sacrificar mucho por esto. Yo estuve fuera durante bastante tiempo; ellas fueron a visitarme, pero fue mucho. Fue una película muy larga, un rodaje muy agotador, y estoy muy emocionado de que mis hijas puedan verla esta noche”.

Quiénes son las hijas de Damon

Alexia Barroso, de 27 años, es la mayor. Hija de Luciana, una relación anterior, que Damon adoptó considera una hija más. La misma se dedica a la industria cinematográfica, participando en su carrera en alrededor de doce producciones en el detrás de escena, en títulos como The Last Duel y The Instigators.

Isabella Damon, de 20 años, nació en 2006, estudia en la Universidad de Nueva York (NYU) y es “una escritora fantástica”. No descarta ser guionista y es una crítica de las películas de su padre.

La tercera es de Gia Damon, de 17 años, un poco más alejada de la exposición mediática. La menor de la familia es Stella Damon, de 15 años, quien ha sido acompañante de la familia por distintas partes del mundo por los proyectos laborales.