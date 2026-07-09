Ángela Torres y las primeras grabaciones en Popstars: desopilante video con Martín Cirio

La artista mostró en sus redes sociales detalles de cómo son las grabaciones del reality que buscará cautivar la pantalla de Telefe.

La televisión argentina tendrá nuevamente un importante reality que hace años cautivó a la sociedad y fue el motor para que aparezcan bandas musicales como Bandana. A través de la pantalla de Telefe, y bajo la conducción del actor Nicolás Vázquez , vuelve el certamen Popstars . Todo está listo y las grabaciones ya iniciaron en torno al programa que no tiene una fecha determinada para su debut.

Las redes sociales fueron un canal para mostrar cómo fueron los primeros instantes de grabación. Una de las artistas que compartió sus vivencias con sus seguidores fue Ángela Torres , la cantante que será parte del jurado con Nicki Nicole. Las grabación des del episodio 1, que lleva el título "Bienvenidos a Popstar", se muestra en un posteo hecho por la artista que dio un salto a la popularidad desde su aparición en el streaming Luzu TV.

En la misma mostró detalles sobre su vestimenta para la ocasión y, también, dio a conocer parte de la estructura de grandes dimensiones en el que se graba el certamen de canto. "Qué roca", dice la parte de abajo del guion de grabación en referencia al lugar en el que se graba el certamen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ANGELA AZUL (@angelatorres)

A su vez, en el carrusel de fotos compartidas escribió: “Popstars 2026, ¡qué ganas!”.

Qué había dicho sobre su participación en Popstar

“Lo de Popstars, impresionante. No lo puedo creer. Estoy demasiado contenta. Siento que me voy a divertir mucho. Y también siento que va a ser muy especial, porque yo soy muy maricona para esas cosas, como que siempre ando llorando. Cuando miro La voz Argentina también. Imaginate que son chicas que sueñan con lo mismo que sueño yo. Entonces, va a haber ahí como una cosa que va a ser sincera. Con mucha ilusión y con muchas ganas de descubrirme en ese rol, porque es la primera vez que voy a cumplir ese”, había revelado.

El adelanto que dio Martín Cirio en sus redes sociales

Martín Cirio se sumó al reality show de Popstars y revelaron cuál será su rol: la revancha de "La Faraona"

Telefe sorprendió a su audiencia con la confirmación de la incorporación de Martín Cirio al reality Popstars que se encuentra en pleno proceso de pre producción. El canal confirmó que el streamer, tendrá un papel enfocado en el contenido digital, aunque su participación también implica una vuelta personal a un ciclo que intentó conquistar años atrás.

“Estoy muy contento y nervioso. Estuve en negociaciones durante meses porque yo tengo mi trabajo como streamer, que me lleva muchísimo tiempo, y hace que rechace todo porque es mi prioridad”, expresó Cirio en su canal de streaming. El influencer agregó que, tras varias charlas con la emisora, finalmente aceptó sumarse: “Yo fui en su momento a Popstars, no quedé, y ahora vuelvo como coach”.

El rol que tendrá Martín Cirio en Popstars

En esta edición de Popstars, Martín Cirio tendrá un rol central en la propuesta digital del ciclo de Telefe. Durante cada emisión, hará reacciones en vivo desde su stream, comentando y analizando en tiempo real lo que suceda en el reality. Estas transmisiones podrán seguirse a través del canal oficial de YouTube del canal de las pelotas, ofreciendo una mirada alternativa para los seguidores más activos en redes sociales.

El reality musical busca conformar una nueva banda argentina y contará con la conducción de Nico Vázquez. El jurado estará integrado por Ángela Torres, Nicki Nicole y el productor musical mexicano Carlos García. Además, el ciclo sumará a Sofi Gonet como host digital y parte del contenido exclusivo se verá en la plataforma de Disney+.

El programa mantiene su esencia original: seleccionar jóvenes con talento para formar una banda pop, aunque en esta edición solo podrán inscribirse mujeres de 18 a 25 años. El formato, nacido en Nueva Zelanda en 1999, ya dio origen en Argentina a agrupaciones populares como Bandana y Mambrú.

El anuncio de Telefe

En relación a su comunidad, Telefe utilizó Instagram para oficializar la llegada de Martín Cirio: “El anuncio que las tortugas estaban esperando”, en referencia al apodo de sus seguidores más fieles. La publicación desató una fuerte reacción positiva y numerosos comentarios de apoyo.

La producción del certamen estará a cargo de Telefe y RGB Entertainment. Aunque aún no se confirmó la fecha de estreno, la expectativa crece entre quienes siguen la escena de la música y el entretenimiento local. El ciclo apuesta por una integración profunda con plataformas digitales, buscando captar tanto al público televisivo tradicional como a nuevas audiencias online.

Martín Cirio cuenta con millones de seguidores en redes sociales y es conocido por su estilo desenfadado y humorístico, buscará trasladar ese perfil al formato televisivo. En numerosas oportunidades compartió su deseo de ser parte de la segunda temporada de Popstars en 2002, edición que terminó formando a la banda Mambrú. En aquella oportunidad no pasó la primera ronda, sin embargo su deseo de cantar y ser famoso no se detuvo.

Entre las facetas del influencer, lanzó su propia música y el año pasado llenó en dos oportunidades el Movistar Arena donde, además de contar con invitadas famosas como Wanda Nara, Elizabeth Vernaci, Marixa Balli, Yanina Latorre, Carmen Barbieri y Luciana Salazar, presentó algunas de sus canciones rodeado de bailarines. Este año se encuentra preparando un nuevo show aún más ambicioso: el 14 de noviembre se presentará en La noche de Martina 2 que se dará en el Estadio de Huracán.