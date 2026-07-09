Ángel de Brito explicó por qué no habla en LAM de las supuestas infidelidad de Diego Latorre

El enfrentamiento público entre Mauro Icardi y Yanina Latorre sigue sumando capítulos y, en las últimas horas, también involucró a Ángel de Brito , quien decidió responder a las críticas de usuarios que cuestionaban el tratamiento del tema en LAM . Desde que el delantero comenzó a publicar una serie de historias de Instagram en las que apuntó contra Yanina Latorre y expuso supuestas infidelidades de Diego Latorre , muchos seguidores comenzaron a preguntarse por qué el conductor no había abordado el conflicto en su ciclo televisivo.

Las consultas rápidamente se multiplicaron en las redes sociales . Algunos usuarios incluso pusieron en duda la objetividad del periodista y recordaron que, en reiteradas oportunidades, había sostenido que no tenía "favoritos" al momento de informar sobre el mundo del espectáculo. Ante la insistencia de los comentarios, Ángel de Brito decidió aclarar públicamente cuál era su postura.

El conductor aprovechó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram para responder de manera directa a uno de sus seguidores. La consulta apuntaba a saber por qué los programas de espectáculos no estaban hablando del conflicto que enfrenta a Mauro Icardi con Yanina Latorre. Sin rodeos, De Brito contestó : "Preguntale a Intrusos, Puro Show, Los Profesionales, Primicias Ya, Bendita, BTV, Gossip, y no sé cuántos más. En general, desde que no está Yanina en LAM, sus temas los hace en SQP". Con esa respuesta dejó en claro que, a su entender, no existe ninguna situación irregular respecto de la cobertura del tema y dio por finalizadas las especulaciones que circulaban en redes sociales.

Un nuevo capítulo de la pelea entre Mauro Icardi y Yanina Latorre

La tensión entre el futbolista y la conductora no es nueva, pero durante los últimos días volvió a escalar con fuerza. Días atrás, la Selección Argentina celebraba su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer de manera agónica a Egipto y fue ese contexto el elegido por Mauro Icardi para lanzar una nueva publicación dirigida a Yanina Latorre.

Guerra total: el fuerte y duro posteo de Mauro Icardi contra Yanina Latorre.

Curioso momento, siendo un jugador de fútbol eligió postear sobre su vida mediática antes que sumarse a la celebración del país ¿un guiño a su escueta relación con el seleccionado nacional? Más allá de eso, Icardi en su historia de Instagram escribió con tono irónico: “Aruzza, qué calladita estuviste hoy. ¿Cómo venimos con el enigmático? ¿Alguna idea? Segunda pista: si saco de noche a pasear los perros, ¿creés que alguna odontóloga me atenderá?”. El mensaje fue interpretado como una nueva provocación hacia la panelista y una referencia directa a un episodio que ella misma había relatado en Bondi Live.

La anécdota de Yanina Latorre que Icardi utilizó para burlarse

Durante una entrevista en el streaming Bondi Live, Yanina Latorre relató una situación que vivió junto a Diego Latorre y que terminó convirtiéndose en el centro de las bromas del futbolista. La conductora recordó que una noche su marido salió a pasear al perro y demoró alrededor de 45 minutos en regresar al barrio privado donde viven.

Según explicó, intentó comunicarse con él sin éxito: “Le empecé a escribir por WhatsApp y no me contestaba. Está siempre con el teléfono en la mano”. La incertidumbre fue creciendo hasta que decidió salir a buscarlo en su vehículo: “Cuando lo encontré, lo quise pisar con el auto. Me agarró un ataque, como que me imaginé que salía de una casa de una vecina”. Incluso reconoció cuál fue el pensamiento que tuvo en ese momento: “Me imaginé que iba con el perro y aparte me molestó. Dije: mi perro mirando cómo tenía sexo”. La anécdota, que originalmente había sido relatada con humor, fue utilizada por Icardi como parte de su nueva ofensiva en redes sociales.

Mientras Yanina compartía la historia, Diego Latorre también participaba de la transmisión y decidió responder con ironía para descomprimir la situación: “Tengo mala reputación, pero no para tanto. Paren un poco”. En ese mismo intercambio, Ángel de Brito intervino y le señaló a Yanina una conclusión evidente tras escuchar el relato: “Entonces sos celosa”. Sin embargo, la conductora rechazó esa interpretación: “No, no soy. Se me ocurrió ese día”. Con el paso de los días, aquella anécdota terminó cobrando una relevancia inesperada luego de que Mauro Icardi la retomara para cuestionar públicamente a la periodista.

Cómo comenzó el conflicto entre Mauro Icardi y Yanina Latorre

El origen del nuevo enfrentamiento entre ambos se remonta a fines de junio, cuando Yanina Latorre difundió información sobre la situación sentimental entre Mauro Icardi y la China Suárez. Según reveló la conductora, la actriz habría abandonado la vivienda que compartía con el futbolista después de encontrar mensajes comprometedores y de presenciar un episodio ocurrido en un boliche de Costanera Norte, donde también fue mencionada Ekaterina Ojeda.