Ángel de Brito tiró la bomba y hará un programa con Yanina Latorre: tiemblan los famosos

Ángel de Brito y Yanina Latorre podrían volver a compartir pantalla en un futuro no tan lejano. La dupla, que durante años fue una de las más exitosas del espectáculo argentino gracias a su trabajo conjunto en LAM , mantiene viva la idea de encarar un nuevo proyecto. Aunque hoy ambos atraviesan un gran momento profesional por separado, el conductor confirmó que existe un plan para reencontrarse al frente de un ciclo propio.

La revelación llegó durante una entrevista en Bondi Live, donde el presentador fue consultado por los rumores sobre una posible reunión laboral con su histórica compañera. Lejos de descartar la posibilidad, el periodista admitió que la propuesta sigue sobre la mesa , aunque aclaró que las exigencias laborales de ambos impiden avanzar en el corto plazo. “Estamos muy cansados. Lo queremos hacer, pero andamos con mucho trabajo , va a ser más adelante”, sostuvo.

Las declaraciones despertaron entusiasmo entre los seguidores de la dupla, que durante años protagonizó algunos de los momentos más comentados de la televisión y el mundo del espectáculo. Yanina se convirtió en una de las figuras centrales del ciclo de América gracias a sus primicias, enfrentamientos y opiniones sin filtro, mientras que De Brito consolidó el programa como una de las referencias obligadas de la farándula argentina.

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Por qué Yanina Latorre había abandonado LAM

La salida de Latorre del ciclo no estuvo vinculada a conflictos con el conductor, sino a una etapa de crecimiento profesional. La panelista decidió enfocarse en nuevos desafíos, entre ellos la conducción de SQP, además de continuar con sus participaciones radiales en Radio El Observador y otros proyectos vinculados a los medios. A pesar de la distancia laboral, ambos mantuvieron una relación cercana y un contacto cotidiano.

De hecho, De Brito remarcó que siguen hablando constantemente y que el vínculo profesional permanece intacto. “Tenemos ganas de hacerlo, pero tenemos mucho trabajo, hablamos todo el día por teléfono. Lo vamos a dejar para más adelante, por ahora no”, explicó. Sus palabras dejaron en evidencia que la química que construyeron durante años continúa vigente y que la posibilidad de un reencuentro es real.

Uno de los aspectos que todavía no está definido es el formato que tendría el proyecto. Tampoco se conoce si sería un programa de televisión tradicional, un ciclo de streaming o una propuesta multiplataforma. En un contexto donde cada vez más figuras del espectáculo desembarcan en plataformas digitales, la incertidumbre alimenta las especulaciones sobre cómo sería el regreso de una de las duplas más influyentes del medio.

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“Tampoco sabemos dónde lo vamos a hacer, pero es un proyecto a futuro que ya llegará”, agregó el conductor, dejando abierta la puerta a distintas alternativas. La frase fue suficiente para generar repercusión entre los fanáticos y en el ambiente artístico, donde una eventual asociación entre ambos promete generar interés inmediato por la capacidad que tienen para instalar temas y conseguir información exclusiva.