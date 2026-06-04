Espectáculos La Mañana Ángel de Brito Las fotos de Ángel de Brito en la playa que revolucionaron las redes

Ángel De Brito dejó a todos sus fanáticos boquiabiertos por una publicación que hizo en su cuenta de Instagram y no por una noticia explosiva como suele lanzar por los rumores que trascienden en el mundo del espectáculo. Esta vez, las opiniones de sus seguidores tuvieron que ver con el propio periodista de espectáculos.

Sorpresivamente el conductor de LAM, uno de los programas dedicados al espectáculos más exitosos de la televisión argentina, compartió en su cuenta personal fotos disfrutando de un descanso en unas vacaciones especiales: días en Miami, y pasando tiempo en las playas de Florida. Bronceado por el sol estadounidense, el conductor generó distintas opiniones.

No fue por eso que los usuarios opinaron en las redes, sino que un aspecto físico fue el que se convirtió en objeto de evaluación por los seguidores. En las fotos compartidas, llamaron la atención sus abdominales debido que se mostró con el torso desnudo. Al ver la forma del abdomen, distintas personas sostuvieron que se hizo una operación en la misma.