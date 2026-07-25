Benjamín Vicuña estalló contra la China Suárez por sus hijos: "El diálogo debe existir"

El futuro profesional de Mauro Icardi volvió a instalar un foco de incertidumbre que excede al mundo del fútbol y alcanza de lleno a su vida familiar. Sin club definido tras su salida del Galatasaray, el delantero todavía no confirmó dónde continuará su carrera y esa situación también mantiene en vilo a la China Suárez , con quien comparte una relación consolidada desde hace meses. Mientras ambos aguardan una resolución, también crecen las dudas sobre el país en el que vivirán durante la próxima temporada, una decisión que impacta directamente en los hijos de la actriz.

En ese contexto apareció la palabra de Benjamín Vicuña , padre de Magnolia y Amancio, los dos hijos que tuvo con la ex Casi Ángeles. El chileno ya había manifestado meses atrás su incomodidad por la posibilidad de que los chicos residieran en Europa para acompañar al artillero durante su etapa en el elenco otomano. Ahora, con el delantero sin destino confirmado y con múltiples versiones sobre su futuro, el actor volvió a referirse al tema y dejó en claro que la situación le genera preocupación.

Durante una entrevista con Intrusos (América TV), el intérprete fue consultado por la posibilidad de que Icardi firme contrato con otro club del exterior y que eso implique una nueva mudanza para la actriz y sus hijos. Sin esquivar el tema, respondió: “Sí, evidentemente, pero me voy adaptando a lo que se puede” . Sin embargo, evitó profundizar sobre las conversaciones privadas con su expareja y aclaró: “No voy a hablar porque tampoco tengo mucha información. Y no la daría tampoco porque es algo privado”.

Aun así, el artista confirmó que mantiene diálogo con la protagonista de la segunda temporada de En el Barro para coordinar todas las cuestiones relacionadas con los chicos. “El diálogo debe existir, siempre por los chicos. Eso lo hemos hablado mil veces y parece como un lugar común, pero es cierto. Es necesario y es fundamental”, aseguró. Con esas palabras remarcó que, más allá de las diferencias personales que pudieron existir tras la separación, la prioridad continúa siendo el bienestar de los pequeños.

Vicuña pidió sostener el vínculo paterno

El actor incluso dejó una reflexión sobre la importancia de sostener ese vínculo entre los padres. “Las personas que dejan de pensar en eso...”, expresó antes de interrumpir la frase, dando a entender que cualquier conflicto entre adultos nunca debería estar por encima de las necesidades de los hijos. Su mensaje fue interpretado como una defensa de la coparentalidad y de la necesidad de mantener canales de comunicación abiertos, especialmente cuando las decisiones familiares implican posibles cambios de país o de residencia.

Mientras tanto, el atacante ex Selección Argentina y su pareja aprovecharon estos días para viajar a Italia. La pareja compartió distintas imágenes de sus vacaciones en el Lago di Como y mostró algunos momentos de descanso en medio de la incertidumbre sobre el futuro deportivo del futbolista. En una de las publicaciones, Icardi fotografió a la actriz sentada frente al lago y escribió: “Un amore all’Italiana”, acompañado por un emoji de corona y etiquetándola en la historia.