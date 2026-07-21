El mensaje de amor de la China Suárez a Mauro Icardi tras el llamado que le habría hecho a Wanda Nara

La China Suárez marcó terreno. En medio de los rumores que toman fuerza sobre una posible comunicación de Mauro Icardi con Wanda Nara , con quien ha protagonizado una serie de escándalos tras su separación, por el robo que sufrió la mediática en Italia, la actriz compartió un posteo en su cuenta persona de Instagram donde le dedicó unas palabras a su pareja por el día del amigo.

En las últimas horas compartió una historia de Instagram mostrándose junto a Icardi, compartiendo un ramen y un sentido mensaje que no pasó desapercibido.

“La felicidad es que tu novio sea tu mejor amigo. Compartir momentos simples. Un ramen un lunes cualquiera. Una charla mirando las estrellas. Reírnos como dos nenes de cualquier pavada. Abrazarnos fuerte en lo bueno y lo malo. Amo la familia que estamos formando”, escribió en sus redes sociales junto a un emoji con un corazon rojo.

Se le complica: cuánto deberá pagarle Mauro Icardi a Wanda Nara por la cuota alimentaria

La disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo luego de que la Justicia resolviera aumentar la cuota alimentaria que el futbolista debe pagar por sus dos hijas. La cifra pasó de 30.000 a 45.000 euros mensuales, un incremento del 50% que responde al incumplimiento en los pagos desde abril de este año.

Por qué aumentó la cuota que debe pagar Mauro Icardi

La información fue dada a conocer en PrimiciasYa, donde explicaron que el incremento incluye una sanción económica por la deuda acumulada. “El juez dispuso que los 30.000 euros se conviertan en 45.000. Esto tiene que ver con una suerte de punitorio. El juez dijo: ‘Desde abril Icardi tiene que pagar, así que como no paga, le vamos a aplicar una multa. Que no cancele de a 30.000, que cancele de a 45.000’”, detallaron.

Según trascendió, la medida ya quedó firme para los meses de abril y mayo, por lo que la deuda acumulada alcanzaría los 90.000 euros. “Esto quedó firme por abril y por mayo. O sea, hagan la cuenta: 45 por 2 son 90.000 euros. Esto es lo que debe y después va a haber que actualizar de mayo en adelante”, señalaron durante el programa.

En ese contexto, los panelistas destacaron que la resolución representa un importante triunfo judicial para la conductora de Masterchef en medio de la larga disputa con su exmarido. “Tenemos entonces una cuota que se incrementa en un 50%. Es una gran victoria para Wanda, porque esta es una de las grandes luchas entre ellos dos. Es una gran victoria judicial para ella”, afirmaron.

Qué pasó con las cuotas que ya debía Mauro Icardi

Durante la misma emisión también se difundieron declaraciones atribuidas a la abogada Ana Rosenfeld sobre otro de los expedientes que enfrenta la expareja. “Se va a declarar abstracta la restitución, ya que Mauro no tiene trabajo en Turquía porque ya no pertenece más al Galatasaray, y esa era su gran justificación”, sostuvo la letrada.

En paralelo, también trascendió que el delantero habría regularizado parte de la situación. La periodista Naiara Vecchio aseguró que el dinero correspondiente a la cuota alimentaria ya fue transferido a la cuenta bancaria de las hijas de la blonda. Según explicó, la información le fue confirmada por la letrada y el depósito habría sido realizado desde una cuenta bancaria ubicada en la nación otomana.