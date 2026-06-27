No le sale una: la Justicia volvió a fallar en contra de Mauro Icardi tras una denuncia de Wanda Nara

El delantero estará obligado a abonar la totalidad de la cuota alimentaria fijada de manera provisoria.

La disputa judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo luego de que la Cámara fallara en contra del delantero y ratificara la obligación de abonar la totalidad de la cuota alimentaria fijada de manera provisoria. La resolución fue difundida por Ángel de Brito y Yanina Latorre, quienes detallaron que el futbolista deberá afrontar no solo los pagos mensuales establecidos, sino también los intereses acumulados y las costas del proceso.

Según informó el conductor en sus redes sociales, “la Cámara declaró desiertos todos los recursos de Mauro Icardi y debe pagar todas las deudas”. El presentador precisó además que la cuota asciende a 30.000 dólares mensuales y que al monto se le agregan intereses correspondientes a 18 meses de deuda, además de los honorarios profesionales derivados de la causa. La decisión representa un duro revés para el atacante, que buscaba revertir la medida ante la Justicia.

La comunicadora amplió la información y explicó que el tribunal rechazó los planteos presentados por la defensa del jugador . “La deuda la tiene que pagar y después discutir. Siguen vigentes los alimentos provisorios. Y no bajan la deuda”, sostuvo la panelista en sus historias de Instagram. De esta manera, el fallo mantiene sin modificaciones las condiciones económicas establecidas mientras continúa el conflicto legal entre ambas partes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2070193412909736230&partner=&hide_thread=false ÚLTIMO MOMENTO: EL PEDIDO DE MAURO ICARDI A WANDA NARA #Intrusos26Años @intrusos pic.twitter.com/xhY2DEH53e — América TV (@AmericaTV) June 25, 2026

El escenario judicial también impacta en otros planes del delantero del Galatasaray. En paralelo, el ex Seleccoón Argentina solicitó autorización para viajar a Miami junto a sus hijas, aunque la animadora de Masterchef se opuso a esa posibilidad. “Wanda no autorizó la salida del país de sus hijas con ellos. No confía en él”, aseguró Latorre, quien indicó que todavía resta una resolución específica sobre ese pedido y sobre la solicitud para que el delantero sea considerado deudor alimentario con restricciones migratorias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AngeldebritoOk/status/2070592473051578386&partner=&hide_thread=false La cámara declaró desierto todos los recursos a Mauro Icardi, y debe pagar todas las deudas.



30 mil dólares por mes más intereses (18 meses)



Más costas (los servicios de Ana Rosenfeld)



Queda Pendiente la prohibición desierto salida del país . #LAM pic.twitter.com/hld0hQvJNW — A N G E L (@AngeldebritoOk) June 26, 2026

La controversia se desarrolla mientras el goleador enfrenta otros frentes legales vinculados a su expareja. En los últimos días trascendió que la defensa del jugador analiza iniciar acciones contra la modelo por declaraciones públicas que, según sostienen, podrían afectar su imagen y sus negociaciones profesionales. Desde el entorno del futbolista consideran que ciertos dichos sobre su paso por la nación otomana perjudican directamente su carrera deportiva y sus vínculos contractuales.

Latorre-Fallo-Icardi

La estrategia judicial de Elba Marcovecchio en la denuncia contra Wanda Nara

La abogada Elba Marcovecchio explicó que la estrategia judicial apunta a demostrar que esas manifestaciones tuvieron consecuencias concretas sobre el presente laboral de su representado. Según sostuvo, las expresiones de la blonda podrían influir en negociaciones deportivas en curso y también en otros procesos judiciales relacionados con la situación familiar que ambos mantienen desde hace meses.

Mientras tanto, la resolución sobre la cuota alimentaria marca un punto importante dentro de una batalla legal que parece lejos de concluir. El fallo obliga a Icardi a regularizar los pagos reclamados y refuerza la posición de Wanda en uno de los expedientes más relevantes del conflicto. Aunque todavía quedan cuestiones pendientes por resolver, la decisión judicial representa una victoria significativa para la empresaria.