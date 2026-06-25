Cómo fue el encuentro de Ekaterina Ojeda con Mauro Icardi que desató la furia de la China Suárez

La persona involucrada en el escándalo habló en el programa LAM y reveló detalles importantes sobre el supuesto enfrentamiento con la China en un boliche.

El escándalo crece. Aquellos rumores que confirmaban un momento explosivo de la China Suárez con una mujer a la que habría agarrado de los pelos en un boliche de Costanera, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) empiezan a ganar protagonismo al punto tal que, una de las personas involucradas, habló sobre lo sucedido.

Se trata de Ekaterina Ojeda , la mujer en cuestión que quedó en el medio de la polémica en medio de esta reacción de celos que habría tenido la China. En medio de los rumores, la joven habló con el móvil del programa de espectáculos LAM y reveló detalles de cómo fue el encuentro con el jugador de fútbol.

“Me preguntó si íbamos a volver a coincidir, o si quizás nos íbamos a volver a ver en ese lugar”, dijo Eka sin guardarse nada frente a las cámaras. Cuando le preguntaron si estaba "entonado, medio alegre" y si había "tomado un poquito", lanzó una breve sonrisa y afirmó: “Estaba alegre, estaba contento. Me parece que tomaba fernet”.

Metida en la polémica, le preguntaron sobre el Wandagate. En ese contexto, no dudó en afirmar postura cuando le hicieron revelar si es Team Wanda o Tean China. “Team Wanda. Obvio que Wanda, la banco a muerte”, soltó sin titubiar.

El nombre de su madre despertó risas en el programa. No por su nombre en 'si', sino que coincide con el apodo que tiene la actual pareja de Icardi: “Mi nombre es ruso. Mi mamá es rusa. Se llama Tatiana”. Ante eso, De Brito soltó: “¿Tatiana se llama? Parece a propósito".

Previo a eso, había contado detalles en intrusos. “Nos invitaron los amigos y él estaba solo y después llegó ella”, dijo y confirmó que charló con él: “Sí, normal. Charla de boliche, qué sé yo”.

Por otra parte, reveló que la China “sí, enojada estaba”. Sin embargo no pudo detectaro con quién lo estaba: “Quizás con él, no sé si conmigo”.

Quién es Ekaterina Ojeda, la joven a la que la China Suárez agarró de los pelos

Ekaterina Ojeda es la joven que se convirtió en noticia junto a la China Suárez. Con un estilo sofisticado y presencia elegante, la joven pasó a ser protagonista de los portales de chimentos, donde su figura resaltó por la naturalidad y el magnetismo que transmite. Su imagen distinguida generó comentarios que marcaron la noche por un encuentro inesperado con Mauro Icardi que sorprendió a todos.

Ekaterina se convirtió en el centro de atención tras un episodio que involucró a la Suárez e Icardi en un reconocido espacio nocturno de Buenos Aires. La joven rubia fue descripta como una figura que rápidamente llama la atención por su presencia y su estilo. Su imagen la posiciono en el centro de una situación que generó comentarios, mostrando cómo su presencia logró captar miradas y despertar curiosidad por la inesperada situación que vivió con la ex Casi Ángeles.

Según se conoció, la joven trabaja como relacionista pública en uno de los boliches más conocidos de la noche porteña, un lugar frecuentado por reconocidas figuras. Según comentaron en LAM, quienes la conocen aseguran que su encanto es difícil de ignorar y que su sonrisa y mirada generan un magnetismo particular. “Una joven con modales y con rostro de terciopelo. Su cara y sobre todo su mirada y su sonrisa son fuego. No se puede dejar de mirarla o ser indiferente ante tanta belleza”, comentaron en el programa.

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Durante la transmisión del ciclo, Carolina Molinari fue quien relató lo ocurrido en una salida nocturna. Según su testimonio, Ekaterina Ojeda había asistido primero a una cena en Gardiner y luego se trasladó al boliche Tequila, donde ocupó un espacio vip. Allí, Mauro Icardi estaba acompañado por amigos y, de acuerdo con lo narrado, el futbolista no pudo evitar dirigirle miradas y gestos a la joven. “La China se calentó con una chica que se llama Ekaterina”, comenzó la panelista, dejando en claro que la tensión se generó a partir de ese intercambio.

Los detalles del incidente

El relato incluyó además la reacción inmediata de Pepe Ochoa al ver las imágenes de Ekaterina Ojeda en pantalla: “Ay mirá lo que es, yo si soy la China no solo la corro”. Aunque se trató de un comentario espontáneo, reflejó el impacto que generó la aparición de la joven en escena. “Y si la ven moverse y hablar, tan distinguida y tan estilizada, más todavía”, agregaron, reforzando la idea de que su presencia no pasó inadvertida.

En la misma línea, Carolina Molinari continuó con detalles sobre lo que sucedió en el vip. Según explicó, mientras la China Suárez se encontraba en la mesa, Mauro Icardi aprovechó un instante en el que ella se dio vuelta para tomar una bebida y se acercó a la relacionista pública. “En ese momento Icardi es como que hace un movimiento y se le tira a Eka para robarle un pico. Estoy leyendo textuales de la chica que habló con nosotros”, remarcó en LAM, destacando que la situación fue observada por testigos.

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La panelista agregó que quien le contó lo sucedido fue una persona que se encontraba en el lugar y vio todo lo sucedido. “La empezó a bardear. La empieza a bardear de arriba a abajo y pedía que la echen del lugar. Quiero terminar el relato”, concluyó Molinari, mientras el resto del panel analizaba la actitud de la actriz frente a lo ocurrido. El episodio generó comentarios sobre cómo la modelo habría enfrentado a la joven, en un contexto donde la tensión se hizo evidente.

Por su parte, Ekaterina, quedó expuesta en medio de un escenario inesperado. Su presencia en el vip, vinculada a su trabajo como relacionista pública, la colocó en el centro de una situación con la China Suárez que rápidamente trascendió. La descripción de su estilo sofisticado y su apariencia distinguida reforzó la imagen de una mujer que, sin proponérselo, se convirtió en protagonista de un momento incómodo que copa las portadas de todos los portales de chimentos del país.