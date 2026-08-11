El impactante cambio de look de Alexis Mac Allister: la palabra de su novia y una llamativa comparación

El jugador de la Selección argentina sorprendió con un cambio importante, expuesto por su novia Ailén Cova. Por qué motivo decidió dar un giro rotundo.

Alexis Mac Allister dio un giro importante en su look y llamó la atención de todos. No solo en los fanáticos del fútbol sino que también en su pareja Ailen Cova , quien se encargó de hacer hincapié en su posteo sobre a las modificaciones a las que se sometió el jugador de la Selección argentina y que, actualmente, juega en Liverpool de Inglaterra.

Es que hace varias semanas Alexis tomó la decisión de rasurar su cabello debido a que atravesaba un complejo momento capilar: “Era un pelado con pelo, ahora soy un pelado, con pelada”, dijo cuando decidió cambiar el look.

En las últimas horas, previo al regreso al país europeo tras las vacaciones que disfrutaron post Mundial 2026, Ailen sorprendió habló sobre el cambio de su pareja: “Volvimos con una nueva integrante y cambios de look”, escribió en un carrete con imágenes donde mostró a Alexis y su hija.

Lo cierto es que la decisión de rasurar su cabello tiene que ver con el sometimiento a un tratamiento capilar para que crezca con fuerza su pelo. El mismo habría iniciado durante su estadía en Buenos Aires, antes de reincorporarse al club que defiende en Europa.

La broma de Alexis sobre su look

“Vamos a ver si después del Mundial plantamos un poquito”, había adelantado en el certamen ecuménico. Ya en la vuelta a los entrenamientos, bromeó con una foto hecha con inteligencia artificial donde se colocó un cabello extenso al igual que su compañero Dominik Szoboszlai, con quien se comparó. "De vuelta al entrenamiento. El implante funcionó rápido, estamos iguales", soltó entre risas Alexis.