La Oreja de Van Gogh sumó una nueva fecha en el Movistar Arena: cómo comprar las entradas

La espera terminó para los fanáticos argentinos de La Oreja de Van Gogh . Después de protagonizar uno de los regresos más celebrados de la música española, la banda confirmó su desembarco en Argentina con la gira “Tantas cosas que contar” , que tendrá como gran protagonista el regreso de Amaia Montero.

El grupo se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires los días 19, 20 y 21 de marzo de 2027, en el marco de su primera gira por Latinoamérica en esta nueva etapa. Las dos primeras funciones, previstas para el 19 y 20 de marzo, ya se encuentran agotadas, mientras que la tercera fecha fue anunciada para el 21 ante la enorme demanda del público.

La llegada a Argentina se produce después de un exitoso recorrido por España durante 2026. La gira consiguió superar las 400.000 entradas vendidas y agotó localidades en tiempo récord en distintos escenarios históricos del país europeo. Ahora, el fenómeno musical cruza el Atlántico para reencontrarse con una de las audiencias más fieles que la banda construyó a lo largo de sus más de tres décadas de trayectoria.

El regreso de Amaia Montero, el gran atractivo de La Oreja de Van Gogh

Uno de los principales motivos de expectativa alrededor de esta nueva etapa es el regreso de Amaia Montero, la voz de la formación durante sus primeros años y protagonista de algunos de los mayores éxitos de La Oreja de Van Gogh. La banda, nacida en Donostia / San Sebastián, celebra tres décadas de historia y continúa siendo una de las referencias más importantes del pop-rock en español. Su recorrido incluye millones de discos vendidos y canciones que lograron atravesar generaciones.

El regreso propone reencontrarse en vivo con algunos de los grandes clásicos del grupo, entre ellos “Cuídate”, “La Playa”, “Puedes contar conmigo”, “Rosas” y “20 de enero”. A ese repertorio se suman nuevas canciones que muestran la continuidad de la banda en esta nueva etapa. Entre ellas aparece “Todos estamos bailando la misma canción”, presentada a fines de 2025. Además, la vigencia de sus clásicos quedó reflejada en Spotify: “Rosas” superó recientemente los mil millones de reproducciones y pasó a formar parte del denominado 1 Billion Club de la plataforma.

Cómo comprar las entradas para La Oreja de Van Gogh en Argentina

Las entradas para la nueva fecha del 21 de marzo de 2027 ya están disponibles a través del sitio oficial del Movistar Arena. El recital se realizará en el estadio ubicado en Buenos Aires y contará con diferentes medios de pago. Además, quienes abonen con tarjeta de crédito desde App Santander o MODO podrán acceder a la posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas sin interés, según las condiciones informadas para la venta.

El entusiasmo por el regreso también quedó reflejado en las palabras de la propia banda, que destacó la importancia de reencontrarse con sus seguidores latinoamericanos después de tantos años: “Para nosotros esta gira es un sueño hecho realidad: nuestras canciones de siempre con más emoción que nunca y ustedes en frente cantando felices. ¿Se puede pedir más? Están siendo noches perfectas que no olvidaremos nunca y necesitábamos compartir también esta experiencia con toda la gente de Latinoamérica. Nos han seguido durante décadas y ha llegado el momento de celebrarlo”.