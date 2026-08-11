¡Impensado! Cuál es la pasión que une a Damian Betular y Mario Pergolini

Damián Betular atraviesa una etapa de gran exposición pública. Mientras combina su trabajo en pastelería con los preparativos para una nueva temporada de MasterChef Celebrity por Telefe y sus presentaciones en Hairspray, el reconocido chef fue invitado a Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini en El trece , donde protagonizó una charla que sorprendió al revelar una curiosa pasión que comparte con el conductor.

La conversación tomó un rumbo inesperado cuando Betular contó que uno de sus pasatiempos preferidos es “armar y desarmar Legos”. La confesión despertó inmediatamente el interés de Pergolini, quien también se reconoció como un aficionado de estos populares bloques de construcción y hasta contó que posee una tarjeta VIP de la marca. A partir de ese momento, ambos comenzaron a intercambiar detalles sobre sus respectivas colecciones y descubrieron varias coincidencias.

Pergolini relató que en su casa tiene distintos modelos de edificios, vehículos y monumentos internacionales, entre ellos el famoso castillo de Disney: “Hice edificios, autos, el castillo Disney de las princesas. Sí, lo hice completo”, contó el conductor. Entre las construcciones que mencionó también aparecieron el Arco del Triunfo, la Torre Eiffel y la Estatua de la Libertad. Sin embargo, reconoció que todavía tiene pendiente armar el Coliseo Romano.

Los Legos que tiene Damián Betular

La respuesta de Betular dejó en evidencia que la coincidencia entre ambos era todavía mayor. El chef contó que también posee algunos de los mismos modelos y enumeró parte de su colección: “Yo tengo Coliseo, la Torre Eiffel, la Torre de Pisa”, señaló. Pero los monumentos no son los únicos objetos que forman parte de su afición. Betular también conserva diferentes vehículos en versión Lego, entre ellos un New Beetle, un Aston Martin, un Mustang y una Ferrari. Más allá de los modelos, el chef explicó que tiene una particular manera de conservar sus construcciones. Como no cuenta con espacio suficiente para mantener todos los sets armados, suele desarmarlos y guardarlos cuidadosamente.

Según explicó, identifica cada juego y coloca sus piezas en bolsas selladas junto con los respectivos manuales para poder reconstruirlos más adelante. “Los desarmo, los guardo en bolsas, las sello y pongo tal con su manual”, detalló. La organización, sin embargo, no responde únicamente a una cuestión práctica. Betular reconoció que mantener las piezas ordenadas y saber dónde están también le genera tranquilidad. “Me da tranquilidad tenerlos guardados”, afirmó.

El intercambio entre ambos también tuvo lugar para el humor. Pergolini propuso la posibilidad de compartir alguna vez una jornada de construcción, aunque inmediatamente dejó en claro que prefiere hacerlo solo: “Armar Legos con otras personas es insoportable. Es un trabajo solo”, sostuvo el conductor. Agustín “Rada” Aristarán también intervino en la conversación y contó que suele armar Legos junto a su hija. La anécdota derivó en una reflexión humorística sobre el rol de los adultos en este tipo de juegos, ya que muchas veces son los padres quienes terminan encargándose de buena parte del armado.

Inteligencia artificial y piezas impresas en 3D

La charla también llegó a algunas herramientas que pueden facilitar la experiencia de los coleccionistas. Pergolini contó que existe una aplicación capaz de analizar una fotografía de piezas de Lego desparramadas y determinar qué modelos podrían construirse con los elementos disponibles. La herramienta representa una alternativa para quienes acumulan piezas de diferentes sets o tienen construcciones incompletas y ya no recuerdan qué podían armar originalmente.

Betular, por su parte, contó que también encontró una solución para cuando pierde alguna pieza. Explicó que tiene un cuñado que trabaja con impresoras 3D y que puede fabricar los componentes que necesita: “Cuando pierdo alguna pieza, le mando y me la imprime”, relató. Además, señaló que en otras oportunidades busca el número específico de la pieza en locales especializados para intentar conseguir un reemplazo.

Entre colecciones, monumentos, autos, Hogwarts, piezas impresas y bolsas perfectamente identificadas, la entrevista terminó dejando una curiosa conclusión sobre la relación entre ambos. Después de descubrir todas las coincidencias alrededor de esta afición, Betular resumió el encuentro con una frase que sintetizó el espíritu de la conversación: “Tenemos un montón de cosas en común”.