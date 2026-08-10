Jorge Rial tiene un nuevo amor: Fernanda Iglesias reveló quién es la mujer.

A cuatro meses de haber confirmado su separación de María del Mar Ramón, Jorge Rial tendría una nueva novia. La periodista y panelista Fernanda Iglesias fue quien dio todos los detalles de la mujer que hoy por hoy estaría viviendo un intenso romance con el conductor de Argenzuela.

"Se llama Lucía Alsogaray , es médica pero tiene un costado que a Jorge le encanta: es sommelier de habanos. Ella y su mamá regentean la casa del habano en la Argentina, ubicada en Palermo", reveló.

Hace un tiempo, Pochi de Gossipeame había mostrado algunas fotos en las que se veía a Jorge Rial con esta mujer pero poco y nada se sabía de ella. Fernanda Iglesias en cambio, contó en Puro Show que empezó a seguir la pista y finalmente, pudo llegar al fondo de esta cuestión. "Jorge la entrevistó para Carnaval Stream en Enero. Le hicieron una nota con Viviana Canosa pero en ese momento, él estaba todavía en pareja con la escritora colombiana", sumó.

La historia de Lucía con los habanos comenzó en la infancia. Su mamá fundó la Casa del Habano de Buenos Aires y hoy, 30 años después, es quien lleva las riendas del negocio.

Jorge es amante de los habanos y se ha interiorizado mucho en todo lo que tiene que ver con la elaboración y comercialización del producto. Más de una vez ha participado de los eventos que se organizan en el local de Alsogaray y al parecer, así habría nacido poco a poco la relación. Por ahora, Jorge no confirma ni desmiente el vínculo.

Josefina Pouso reveló detalles de su relación con Jorge Rial

La panelista Josefina Pouso quedó en el centro de la escena después de una transmisión de Bondi, cuando un usuario del chat la descalificó llamándola "gato de Jorge Rial". Lejos de dejar pasar el comentario, la periodista recogió el guante y respondió con un contundente descargo que terminó sacando a la luz nuevos detalles del romance que mantuvo con el histórico conductor de Intrusos.

Con ironía, Josefina Pouso fue la primera en desmentir que hubiera obtenido algún beneficio por haber salido con Jorge Rial. "Si hubiese sido gato de Rial, tendría mi casa propia, cambiaría el auto todo el tiempo. No estaría laburando", disparó entre risas, dejando en claro que nunca recibió dinero ni privilegios por esa relación. Luego, recordó cómo fue el viaje que marcó un antes y un después en el vínculo. "Yo estaba de viaje, estaba en Madrid con él. O sea, yo estaba de viaje, él se iba de viaje y me había invitado a continuar el viaje con él", contó, al hacer referencia a las imágenes que tiempo atrás los mostraron caminando juntos por la capital española.

Según explicó, fue en ese momento cuando decidió dejar de esconder el romance. "Era: 'Nos va a ver todo el mundo'. Y dije: 'Bueh, ya fue. Somos gente grande, somos solteros los dos. ¿Por qué tenemos que estar ocultándonos? Si va, va. Y si no va, no va'. Y ya está", recordó sobre la charla que mantuvieron antes de exponerse públicamente. Finalmente, Pouso reveló cuál fue la verdadera razón por la que la relación no tuvo continuidad. "Jorge estaba en un mood muy distinto al mío", aseguró, dejando entrever que ambos transitaban etapas personales completamente diferentes y que eso terminó haciendo imposible que el romance prosperara.