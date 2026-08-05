Josefina Pouso reveló detalles de su relación con Jorge Rial.

La panelista Josefina Pouso quedó en el centro de la escena después de una transmisión de Bondi, cuando un usuario del chat la descalificó llamándola "gato de Jorge Rial".

Lejos de dejar pasar el comentario, la periodista recogió el guante y respondió con un contundente descargo que terminó sacando a la luz nuevos detalles del romance que mantuvo con el histórico conductor de Intrusos .

Con ironía, Josefina Pouso fue la primera en desmentir que hubiera obtenido algún beneficio por haber salido con Jorge Rial . "Si hubiese sido gato de Rial, tendría mi casa propia, cambiaría el auto todo el tiempo. No estaría laburando", disparó entre risas, dejando en claro que nunca recibió dinero ni privilegios por esa relación. Luego, recordó cómo fue el viaje que marcó un antes y un después en el vínculo. "Yo estaba de viaje, estaba en Madrid con él. O sea, yo estaba de viaje, él se iba de viaje y me había invitado a continuar el viaje con él", contó, al hacer referencia a las imágenes que tiempo atrás los mostraron caminando juntos por la capital española.

Según explicó, fue en ese momento cuando decidió dejar de esconder el romance. "Era: 'Nos va a ver todo el mundo'. Y dije: 'Bueh, ya fue. Somos gente grande, somos solteros los dos. ¿Por qué tenemos que estar ocultándonos? Si va, va. Y si no va, no va'. Y ya está", recordó sobre la charla que mantuvieron antes de exponerse públicamente. Finalmente, Pouso reveló cuál fue la verdadera razón por la que la relación no tuvo continuidad. "Jorge estaba en un mood muy distinto al mío", aseguró, dejando entrever que ambos transitaban etapas personales completamente diferentes y que eso terminó haciendo imposible que el romance prosperara.

Con esas declaraciones, Josefina Pouso volvió a poner en agenda una historia que había quedado en el pasado. Esta vez eligió contarla con lujo de detalles, utilizando los mismos recuerdos y frases con las que explicó cómo nació, cómo se hizo pública y por qué su romance con Jorge Rial llegó a su fin.

Angie Balbiani contó la verdad de por qué no la invitaron al casamiento de Jorge Rial

Hace unos días, el mundo del espectáculo y los chimentos argentino puso atención en una nueva edición del viejo enfrentamiento entre los ex miembros de Intrusos y Jorge Rial. Entre denuncias de chats paralelos, filtración de datos y enojos varios, Angie Balbiani aprovechó para revelar una intimidad. "Yo estaba en el panel, Jorge se casó con Romina Pereiro e invitó a todo el panel menos a mi. Se dijeron muchas cosas en ese momento, pero sé que había un tema de celos", reconoció.

Angie Balbiani contó la verdad de por qué no la invitaron al casamiento de Jorge Rial y Romina Pereiro.

Angie Balbiani reconoce que si bien ella era nueva en el panel y podría haber sido la excusa perfecta para dejarla afuera del gran evento, su compañero Guido Záffora llevaba el mismo tiempo que ella y sí fue invitado. "Fueron todos menos yo y al otro día, en el programa, se habló de eso", sumó.

Lo que pocos sabían era que ella tuvo oportunidad de hablar del tema con Jorge Rial. "Me pidió perdón, obviamente, porque fue muy incómodo, pero no me dio explicaciones". Luego sumó: "Romina hoy dice que no se acuerda, que yo tengo que soltar... pero no puedo soltar algo que nunca agarré. No lo digo por resentimiento sino porque me educaron de una forma y con ciertos valores y para mí, es importante que se sepa que no tuve nada que ver".

Su trabajo en Intrusos después de ese episodio, se tornó muy complejo y con el correr del tiempo, la desvincularon: "Estaba contenta porque era una gran oportunidad pero tenía este inconveniente. Es horrible que te acusen de estar con tu jefe, recién casado... horrible".