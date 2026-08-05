Ángel De Brito reveló la cifra en dólares que cobraría Pampita para estar en el estreno de PH

El periodista de espectáculos reveló cuánto dinero desembolsó Telefe para tener a la modelo en el debut.

Andy Kusnetzoff vuelve a la televisión con su exitoso ciclo PH, Podemos Hablar a la pantalla de Telefe, un espacio televisivo donde el reconocido conductor llega a los más profundo de distintas figuras del los medios, deporte, entre otros ambientes. A falta de tan solo tres días para el debut, programado para el sábado 8, empiezan a confirmarse detalles sobre los invitados que estarán en el programa.

En las últimas horas se conoció un detalle más que especial. Casi en simultáneo cuando se conoció que Yanina Latorre estará cara a cara con el conductor, con quien estaba enojado por las preguntas que hicieron llorar a su hija Lola cuando le preguntó sobre la infidelidad de su padre Diego Latorre a su madre, trascendió algo importante en torno a la presencia de Pampita Ardohain .

Si bien estaría confirmada su presencia, las negociaciones para llegar a un acuerdo no habrían sido fácil. Es que la modelo llegaría al ciclo a cambio de un suma importante de dinero. Ángel De Brito contó que se trata de un acuerdo firmado a cambio de 10 mil dólares. "Le pagaron y va", reveló el periodista.

A su vez, estarán La Joaqui (reconocida cantante), Diego Leuco (protagonista de Luzu TV) y el streamer Martín Cirio.

Cuándo comienza la nueva temporada de "PH: Podemos Hablar" con Andy Kusnetzoff en Telefé

Telefe confirmó el regreso de uno de sus programas más exitosos. PH, Podemos Hablar volverá a la pantalla con una nueva temporada encabezada por Andy Kusnetzoff, una apuesta con la que el canal buscará reforzar su programación de los fines de semana y recuperar uno de los formatos de entrevistas más populares de la televisión argentina.

En los últimos días, la emisora anunció oficialmente el regreso del ciclo a través de sus redes sociales, donde compartió un video promocional para anticipar el esperado estreno. Si bien todavía no se dieron a conocer los nombres de los invitados que participarán de la primera emisión, sí comenzaron a sonar algunos de ellos y, además, quedó confirmada la fecha del debut: "Andy Kusnetzoff regresa con buenas charlas y grandes momentos junto a los mejores invitados", adelantó Telefe en la publicación con la que presentó la nueva temporada. Luego reveló: " Este sábado nueva temporada de #PodemosHablar a las 21:30 hs por Telefe".

El regreso de PH podemos hablar se venía postergando desde marzo.

Sábado 8 de agosto, día elegido para el nuevo ciclo

De esta manera, el próximo 8 de agosto marcará el regreso oficial de PH, Podemos Hablar, un formato que durante varias temporadas logró instalarse como uno de los programas de entrevistas más vistos gracias a sus conversaciones, anécdotas y confesiones de figuras del espectáculo, el deporte y la política.

Como ocurrió en sus ediciones anteriores, la expectativa gira en torno a los invitados que abrirán esta nueva etapa. Aunque la señal mantiene el hermetismo sobre el primer programa, se espera que la producción vuelva a reunir personalidades de distintos ámbitos para generar los cruces y testimonios que caracterizan al ciclo.

@andykusnetzoff regresa con buenas charlas y grandes momentos junto a los mejores invitados



Este sábado nueva temporada de #PodemosHablar a las 21:30 hs por Telefe pic.twitter.com/L1ktaRQ6w0 — telefe (@telefe) August 2, 2026

Andy Kusnetzoff ya había anticipado la posibilidad del regreso

Meses antes del anuncio oficial, el conductor había dejado abierta la puerta para una nueva temporada. En abril, durante una entrevista con SQP (América TV), se mostró optimista respecto al futuro del programa: "Siempre hay posibilidad de que vuelva con PH, está bueno. La competencia con Mirtha siempre fue bárbara", había expresado Kusnetzoff al ser consultado sobre una posible vuelta a la pantalla de Telefe. Además, el periodista destacó el buen cierre que había tenido el ciclo antes de su pausa. "Cuando te va bien... volvés. PH creo que se fue bien de Telefe, así que siempre se puede", aseguró en aquella oportunidad.

Yanina Latorre sorprendió al contar que irá como invitada del ciclo de Andy Kusnetzoff pic.twitter.com/eCsP2Gpg8T — Minuto Videos (@minutovideos) July 30, 2026

Con el estreno ya confirmado, Telefe apuesta nuevamente por uno de sus formatos más reconocidos para competir en el prime time del sábado. El regreso de PH, Podemos Hablar representa una de las principales novedades de la programación del canal y renueva las expectativas de los seguidores del ciclo, que volverán a encontrar a Andy Kusnetzoff al frente de las entrevistas que suelen dejar los títulos más comentados de cada fin de semana.