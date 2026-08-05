El comentario viral de Migue Granados por las fotos infraganti de Wanda en bikini

El conductor de Olga lanzó un pícaro comentario en las redes sociales que no pasó desapercibido. La indirecta del posteo.

Migue Granados se volvió viral en las redes sociales con un tuit expreso en su cuenta personal de X (ex Twitter). No fue un mensaje cualquiera, sino que se trató de una publicación en la que se hizo eco de publicaciones contra Wanda Nara pero también tendría una indirecta para Nicolás Occhiato , en medio de la guerra del streaming que no pasa de moda.

Es que el conductor y uno de los referentes de Olga , citó distintas imágenes que le tomaron a Wanda en sus vacaciones y que fueron blanco de críticas por usuarios que cuestionaron su estado físico. Sin embargo, lejos de sumarse al hate recibido, Granados lanzó un curioso mensaje en contra de esas posturas.

“Pero por favor. Le doy hasta que Nicolás invite a los Cella a su cumpleaños”, dijo en su escrito donde citó los mensajes, haciendo referencia a que tendría un acercamiento físico con la empresaria. Sin embargo, más allá de eso, hizo ruido la referencia que indicó.

Pero por favor. Le doy hasta que Nicolás invite a los Cella a su cumpleaños. https://t.co/a7yQGc9Hqv — Miguel Granados (@miguegranados) August 4, 2026

Es que la última parte haría referencia al escándalo entre Nico Occhiato y los hermanos Cella (Bernarda y Luis), dos productores reconocidos e hijo del histórico Luis Cella quien produjo el programa de Susana Giménez en Telefe durante 12 años. Cabe recordar que los hermanos trabajaron para un programa de Luzu TV, luego dejaron el lugar e iniciaron su propio proyecto que se llama Olga. A su vez, se profundizó la grieta luego de que se lleven varias figuras del canal de Occhiato hacia el propio, a punto tal de que no tienen vínculo.

Wanda Nara llegó a la Argentina y contó que Icardi la amenazó con que le "esperaba lo peor de lo peor"

Wanda Nara logró regresar a la Argentina junto a las hijas que tuvo con Mauro Icardi, tras una importante guerra fría con el jugador debido a que no accedía a firmar papeles que permitían el regreso al territorio nacional. Junto a ellos, también regresaron los hijos que tuvo en la relación con Maxi López.

Aterrizada en el país, Wanda habló con el programa Desayuno Americano y cruzó a Icardi días después de lo vivido en el país europeo con el robo de documentación en su casa de Milán.

Qué dijo Wanda

“Con la resolución sentí alivio, tranquilidad. Cuando la jueza italiana hizo esa resolución me largué a llorar. Me desplomé. Era impensado”, expresó sobre la resolución de la Justicia italiana.

Cuando le preguntaron si les parecía sorpresivo la actitud del futbolista, la empresaria apuntó: “No me sorprende. Él lo dijo públicamente y en mensajes que están en la causa penal: que me iba a hacer la vida imposible y que me esperaba lo peor de lo peor”.

Por otra parte hizo referencia sobre el alcance que tuvo el escándalo en sus hijos: "En estas vacaciones generó mucha angustia. Las psicólogas de mis hijas, que también estaban de vacaciones, tuvieron que acompañarlas. Fue muy difícil”.

“Había una resolución que mis hijas se enteraron por las amigas. Él fue muy claro: cuando yo pedí que el papá firmara el pasaporte, dijo: ‘De ninguna manera. Quiero que se queden en Italia. Las voy a anotar en el colegio y van a ser deportadas a Turquía’. Es una locura”, contó Wanda con indignación.

Para cerrar cuestionó a Icardi y dejó en claro que necesita ayuda profesional: “No está menos violento”.