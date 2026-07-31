Wanda Nara obtuvo el permiso para traer a sus hijas pese a la negativa de Mauro Icardi: qué dice el expediente.

Wanda Nara ya se prepara para sacar los pasajes de Milán hacia Buenos Aires . En sus redes, la modelo confirmó que una jueza italiana autorizó a sus hijas a regresar a la Argentina sin la firma de Mauro Icardi , que se negó rotundamente a que les hicieran un nuevo pasaporte.

La noticia llegó luego de varios pedidos hacia el rosarino, que ya tenía pensada una vida con Francesca e Isabella en Italia , donde estaría su futuro deportivo.

“Se hizo justicia. Tendrán solo la firma de la madre para obtener el pasaporte que les ‘robaron’”, escribió Wanda Nara con alegría en una historia que publicó en su cuenta de Instagram. Fueron semanas de mucha angustia para la conductora, quien dio a conocer el robo en su casa de campo luego del partido entre la Selección argentina y España en la final del Mundial 2026.

“Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá, que está con ellos. Gracias a la policía que está ahora en mi casa cuidando de mis hijos”, expresó el domingo 19 de julio.

La reacción de Mauro Icardi

Mauro Icardi también habló en sus redes tras conocerse la noticia. Sostuvo que sus hijas eran “niñas felices” cuando estaban con él diariamente y que luego pasaron a vivir “bajo una exposición permanente” cuando fueron “alejadas” de su lado. “Los propios informes psicológicos son contundentes: fueron diagnosticadas como ‘rotas psicológicamente’ y con un lenguaje de adulto implantado por su madre”, lanzó.

El rosarino también indicó que ningún conflicto entre adultos puede justificar semejante nivel de sufrimiento para dos niñas: “Ninguna estrategia judicial, mediática o personal debería estar por encima de su bienestar”. Por último, disparó: “Y cuando del otro lado dicen que extrañan su país o su vida en Argentina, no olvidemos un principio jurídico básico: no podés construir derechos sobre un hecho ilícito ni trasladar el centro de vida de un hijo sin el consentimiento del otro progenitor. Los padres también tenemos derechos”.

Wanda Nara debería aterrizar en Buenos Aires este fin de semana, ya que el lunes 3 sus hijas tienen que presentarse en el colegio a su primer día de clases. Las nenas van a una escuela internacional -ubicada en La Lucila-, por lo que el ciclo lectivo arranca después de mitad de año. Allí también asisten las chicas de Evangelina Anderson y Matilda Salazar.

Se supo la verdad detrás de la "pelea" entre Wanda y Zaira Nara

Las hermanas Nara rompieron el silencio tras una semana de especulaciones sobre una fuerte pelea que habrían protagonizado. El rumor se instaló cuando Wanda publicó "Pensé que eras de mi team" y acto seguido, Zaira dejó de seguirla en su perfil de Instagram. Todo indicaba que la relación entre las hermanas había llegado a su fin y hasta se mencionó a Mauro Icardi como la persona que habría llevado al distanciamiento. En las últimas horas, Wanda y Zaira rompieron el silencio y con un video en sus redes aclararon lo sucedido.

"Se armó tremendo caos", escribieron junto a un video donde se refirieron al tema. “Queríamos hablar un poco del revuelo que se armó”, dijo Wanda mirando a cámara. A su turno, Zaira expresó: “¿Qué? No, no puedo creer cómo hablan de vos acá“. Acto seguido, leyeron algunos de los comentarios que más se repitieron en redes sociales. “Wanda haciendo de las suyas capítulo mil″, “Zaira de mosquita muerta no tiene nada”, “Las Nara son lo peor que le pasó al país”, “Al final el menos tóxico era el padre”, leyeron divertidas y reaccionaron con humor.

Luego, explicaron el experimento social del que participaron y una marca de desinfectante. “Chicos, son muy tóxicos. Obvio que está todo bien entre nosotras. Lo que no está bien es la velocidad con la que se propaga la toxicidad en las redes sociales”, sostuvieron. Y reflexionaron: “Está bueno bajar el tiempo en pantalla y tomar con pinzas lo que lees en redes o pensarlo dos veces antes de comentar algo o convertirte en un troll. Menos mentiras, menos hate, más desinfección”.